İran BM Daimi Temsilcisi: ABD'nin deniz ablukası kalkarsa görüşme olur
İran BM Daimi Temsilcisi, ABD'nin deniz ablukası kalkarsa İslamabad'da görüşme gerçekleşebileceğine dair açıklama yaptı.
İran BM Daimi Temsilcisi: ABD'nin deniz ablukası kalkarsa görüşme olur

11:03 22.04.2026
© AP Photo / Richard Drewİran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani
İran BM Daimi Temsilcisi, ABD'nin deniz ablukası kalkarsa İslamabad'da görüşme gerçekleşebileceğine dair açıklama yaptı.
İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İravani, ABD'nin "deniz ablukasını" durdurmaya hazır olduğuna dair işaret aldıklarını ve ABD'nin ablukayı sona erdirmesi halinde bir sonraki görüşme turunun Pakistan'da yapılabileceğini belirtti.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre İravani, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılması planlanan ancak ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukası nedeniyle gerçekleştirilmeyen görüşmeleri değerlendirdi.
ABD'nin ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini dile getiren İravani, "Biz onlara ablukayı kaldırmaları gerektiğini söyledik. Onlardan ablukayı durduracaklarına dair işaret aldık. Böylece İslamabad'da ikinci tur müzakereler gerçekleşebilir." dedi.
İran'a "deniz ablukası" kararı alan ABD, İran'a ait 2 ticari gemiye saldırarak ele geçirmişti.
İran 'uyarıları dikkate almadığı' için bir gemiye ateş açtı
