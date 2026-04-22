İran'dan ABD'nin ateşkes kararına yanıt: 'Uygun zemin oluşursa adım atarız'
İran'dan ABD'nin ateşkes kararına yanıt: 'Uygun zemin oluşursa adım atarız'
İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin İran ile ateşkesi tek taraflı olarak uzatmasını değerlendirdi. 22.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-22T13:36+0300
2026-04-22T13:37+0300
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin ateşkesi uzatma kararını değerlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump, dün İran ile aralarındaki geçici ateşkesi tek taraflı olarak süresiz uzattığını açıklamıştı. İran basınında yer alan haberlere göre Bekayi, şu ifadeleri kullandı:İran'ın saldırganlardan ve savaş suçlularından hesap sorulması için elinden geleni yapacağını belirten Bekayi, bunlardan tazminat alınması için tüm fırsat ve imkanlardan faydalanacaklarını kaydetti.
13:36 22.04.2026 (güncellendi: 13:37 22.04.2026)
© REUTERS Majid-Asgaripour
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2026
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin ateşkesi uzatma kararını değerlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump, dün İran ile aralarındaki geçici ateşkesi tek taraflı olarak süresiz uzattığını açıklamıştı.
İran basınında yer alan haberlere göre Bekayi, şu ifadeleri kullandı:

İran Silahlı Kuvvetleri de her türlü tehdit ve saldırıya karşı ülkeyi korumak için hazır. Diplomasi ulusal çıkarların ve güvenliğin temin edilmesinin bir aracıdır. Bu aracı kullanmanın, İran’ın çıkarlarını yerine getirmek ve İran halkının kazanımlarını pekiştirmek açısından mantıklı ve gerekli zeminin oluştuğu sonucuna vardığımızda adım atacağız.

İran'ın saldırganlardan ve savaş suçlularından hesap sorulması için elinden geleni yapacağını belirten Bekayi, bunlardan tazminat alınması için tüm fırsat ve imkanlardan faydalanacaklarını kaydetti.
