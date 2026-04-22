İran: Hürmüz Boğazı’nda iki gemiye el koyduk

İran Devrim Muhafızları, ateşkesin uzatılmasının ardından Hürmüz Boğazı'nda iki gemiye el koyduğunu açıkladı.

2026-04-22T13:32+0300

İran İslam Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, Donald Trump'ın ABD'nin İran ile ateşkesi uzatacağını açıklamasından saatler sonra, Hürmüz Boğazı'nda iki gemiye el koyduğunu ve bunları İran kıyılarına doğru yönlendirdiğini söyledi.Muhafızlar, MSC Francesca ve Epaminodes isimli gemilerin denizcilik düzenlemelerini ihlal ettiğini ve takip sistemlerini manipüle ederek seyrüseferleri tehlikeye attığını açıkladı.‘Abluka nedeniyle kırmızı çizgi’Açıklamada, gemilerin alıkonulduğu ve İran kıyılarına kadar eşlik edildiği, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenliğin bozulmasının ise ABD'nin İran limanlarına uyguladığı abluka nedeniyle ‘kırmızı çizgi’ olduğu belirtildi.İngiltere: Gemilere ateş açıldıİngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), çarşamba günü erken saatlerde, boğazda ayrı olaylarda iki kargo gemisine ateş açıldığını açıkladı.İran'ın batısında ayrı bir olayda ise, giden bir kargo gemisine ateş açıldığı ve geminin suda durduğu bildirildi. UKMTO, mürettebatın güvende olduğunu ve herhangi bir hasar bildirilmediğini söyledi.Görüşmeler tıkandı, ancak ateşkes uzatıldıTrump salı günü, yeni görüşme planları tıkanmış olsa bile, İran ile kırılgan ateşkesi süresiz olarak uzatacağını söyledi.Bu olaylar, daha önce dünyanın petrol ve doğalgaz akışının yaklaşık beşte birini karşılayan önemli bir küresel denizcilik rotası olan Hürmüz Boğazı'ndaki gerginliğin arttığı bir dönemde meydana geldi.

