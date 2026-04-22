MSB: Helikopterde görevli 5 personelimizin sağlık durumu iyi

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugünkü haftalık basın toplantısında geçen hafta 3 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu, mağara, sığınak, barınak, mayın ve el... 22.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-22T12:38+0300

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.23 Nisan etkinlikleriGazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Gazi Meclisin açılışının 106'ncı yıl dönümünü kutlayan Aktürk, Bu kapsamda 23 Nisan'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 23 gemi ile 23 liman ziyareti yapılacağını ve gemilerin halkın ziyaretine açık olacağını söyledi.Tuğamiral Aktürk, ayrıca Türk Yıldızları tarafından Çanakkale'de, SOLOTÜRK tarafından da Antalya'da gösteri uçuşları gerçekleştirileceğini, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde de çeşitli etkinlikler düzenleneceğini ifade etti.Çanakkale Kara Muharebeleri'nin 111'inci yıl dönümü kapsamında 25 Nisan'da Çanakkale'de "57'nci Alay Vefa Yürüyüşü Etkinliği" düzenleneceğini ve Türk Yıldızları tarafından Şehitler Abidesi'nde gösteri uçuşu yapılacağını belirten Aktürk, "Bu vesileyle, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza böyle bir bayram armağan eden ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale'yi geçilmez kılan kahramanlarımız ile tüm şehit ve gazilerimizi, ayrıca, 1915 olaylarında katledilen savunmasız ve masum Türkleri rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.Terörle mücadeleTuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) milletin huzuru ve devletin bekası için ülkeye yönelik risk ve tehdit unsurlarıyla mücadelesini sürdürdüğüne dikkati çekerek, "Hafta içerisinde, 3 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla sınırlarımızda ve ötesinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir." bilgilerini verdi.Son bir haftada imha edilen 5 kilometre tünel ile Münbiç'te tespit edilen tünel hatlarının yüzde 98'inin başarıyla imha edildiğini belirten Aktürk, Suriye Harekat Alanlarında imha edilen tünel uzunluğunun 777 kilometreye ulaştığını kaydetti.Aktürk, kesintisiz bir şekilde devam eden hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında hafta boyunca, sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8'i terör örgütü mensubu olmak üzere 140 kişinin yakalandığını, 1552 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini ifade etti.Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar, sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 2 bin 232 olduğunu bildiren Aktürk, engellenen kişi sayısının da 24 bin 169 olduğunu söyledi.Kaza kırıma uğrayan helikopterMilli Savunma Bakanlığı (MSB), Ankara'da dün eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan, Kara Havacılık Komutanlığına ait CH-47 ağır nakliye helikopterine ilişkin, "Helikopterde görevli 5 personelimizin sağlık durumu ile ilgili herhangi bir olumsuz durum yoktur. Olayın ardından arama ekipleri derhal bölgeye sevk edilerek gerekli inceleme çalışmalarına başlanmıştır." bilgilerini verdi.MSB'de düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından, Bakanlık tarafından basın mensuplarının sorularına cevaben açıklamada bulunuldu.Dün, Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve sert iniş yapan CH-47 ağır genel maksat helikopterine ilişkin "Helikopterde görevli 5 personelimizin sağlık durumu ile ilgili herhangi bir olumsuz durum yoktur. Olayın ardından arama ekipleri derhal bölgeye sevk edilerek gerekli inceleme çalışmalarına başlanmıştır. Konuya ilişkin idari ve teknik süreçler titizlikle yürütülmektedir." denildi.LibyaFlintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı'na ilişkin yapılan açıklamada, dost ve müttefik ülkelerin özel operasyon unsurlarını bir araya getirerek Libya'nın egemenliği ve bağımsızlığına verilen güçlü desteği ortaya koyduğu belirtildi.Ayrıca, müşterek harekat kabiliyetinin geliştirilmesine de katkı sağlandığı vurgulandı.Libya ve Fildişi Sahili'nde gerçekleştirilen tatbikata Türkiye'nin aktif katılım sağladığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"14 Nisan’da Libya'da düzenlenen açılış törenine Sayın Genelkurmay İkinci Başkanımız onur konuğu olarak iştirak etmiştir. Tatbikat kapsamında bir AKSUNGUR ve bir AKINCI, Dalaman'dan kalkarak kıtalar arası uçuşla Libya'ya intikal etmiştir. Deniz safhasında ise 18 Nisan'da, TCG Gelibolu fırkateynine konuşlu SH-70 helikopteri ve gemide görevli SAT timinin katılımıyla Sirte Deniz Eğitim Sahası'nda Helikopterden Halatla İniş Eğitimi gerçekleştirilmiş, 19 Nisan’da SAT timi ile Libyalı personelin müşterek katılımıyla Gemi Zapt ve Müsadere (VBSS) Eğitimi icra edilmiştir. Ülkemiz, Libya’ya yönelik yaklaşımını 'Tek Ordu, Tek Libya' anlayışı çerçevesinde sürdürmekte, ülkenin batısı ve doğusuyla birlik, beraberlik, barış ve istikrar içerisinde varlığını devam ettirmesini desteklemektedir. Bu doğrultuda öncelik, en geniş diyalog ve uzlaşı temelinde sahadaki istikrar, sükunet ve dengenin korunmasıdır.""Terörle mücadele gibi alanlarda destek faaliyetleri kararlılıkla devam etmektedir"Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde yürütülen süreçlere destek verildiği ifade edilen açıklamada, Libya'daki tüm taraflarla temas ve iletişimin sürdürüldüğü vurgulandı.BM'nin Libya Destek Misyonu liderliğinde, halkın iradesine dayanan, kapsayıcı ve dış müdahalelerden arındırılmış bir siyasi sürecin tesisini desteklediği belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi:"Ayrıca Libya'nın savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla eğitim, danışmanlık ve teknik destek faaliyetleri yürütülmekte, bugüne kadar 23 binden fazla Libyalı askeri personel hem Türkiye’de hem de Libya'daki eğitim merkezlerinde eğitilmiştir. Bununla birlikte mayın, el yapımı patlayıcı ve patlamamış mühimmatın imhasına yönelik çalışmalar ile kaçakçılık, yasa dışı göç ve terörle mücadele gibi alanlarda destek faaliyetleri kararlılıkla devam etmektedir."NATO Genel Sekreteri Rutte'nin ziyaretiNATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüştüğü hatırlatıldı.Görüşmede, müttefiklik ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik önemli başlıklar ele alındığı bilgisi verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

