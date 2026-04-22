İran 'uyarıları dikkate almadığı' için bir gemiye ateş açtı
Sputnik Türkiye
İran güçlerinin, Umman Denizi’nde "uyarıları dikkate almadığı" gerekçesiyle bir konteyner gemisine ateş açtığını açıkladı. 22.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-22T09:36+0300
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nda yer alan haberde, Umman Denizi'nde bir konteyner gemisine "uyarıları dikkate almadığı" gerekçesiyle İran güçlerince ateş açıldığı belirtildi.Öte yandan İngiltere Deniz Ticaret Örgütü'nden (UKMTO) yapılan yazılı açıklamada, Umman Denizi'nin 15 deniz mili kuzeydoğusunda bir konteyner gemisine ateş açıldığı doğrulandı.Mürettebattın durumunun iyi olduğu ancak açılan ateş sonucunda gemide ciddi hasar meydana geldiği aktarıldı.
