Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
Trump: İran, Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasını istemiyor
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, İran’ın Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasını değil açık kalmasını istediğini savunarak, mevcut ablukanın Tahran’ı... 22.04.2026, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı üzerinden İran'ın günlük yaklaşık 500 milyon dolar gelir elde ettiğini, bu nedenle Tahran yönetiminin boğazın kapatılmasını istemediğini, aksine açık kalmasından yana olduğunu ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, İran’ın Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasını değil açık kalmasını istediğini savunarak, mevcut ablukanın Tahran’ı ekonomik kayba uğrattığını öne sürdü.
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı üzerinden İran’ın günlük yaklaşık 500 milyon dolar gelir elde ettiğini, bu nedenle Tahran yönetiminin boğazın kapatılmasını istemediğini, aksine açık kalmasından yana olduğunu ifade etti.
Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada Trump, şu ifadeleri kullandı:
İran, Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasını istemiyor; aksine açık kalmasını istiyor çünkü bu sayede günde 500 milyon dolar gelir elde ediyor (bu da kapalı olması halinde kaybettikleri miktar!). Boğazın kapatılmasını istediklerini söylemelerinin tek nedeni, benim orayı tamamen abluka altına almış (kapatmış) olmam; yani sadece “itibarlarını korumaya” çalışıyorlar.

Dört gün önce bazı kişiler bana gelip, “Efendim, İran Boğaz’ı hemen açmak istiyor” dedi. Ancak bunu yaparsak, İran’la asla bir anlaşma yapılamaz — tabii ülkenin geri kalanını, liderleri de dahil olmak üzere yok etmediğimiz sürece!
