İran, 'Kaybeden taraf şartları belirleyemez' dedi: 'Elimiz tetikte'
İran Meclis Başkanı danışmanı Mehdi Muhammedi, ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkesin uzatıldığı yönündeki sözlerine sert yanıt vererek, “Kaybeden taraf... 22.04.2026, Sputnik Türkiye
İran, 'Kaybeden taraf şartları belirleyemez' dedi: 'Elimiz tetikte'

01:44 22.04.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
İran Meclis Başkanı danışmanı Mehdi Muhammedi, ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkesin uzatıldığı yönündeki sözlerine sert yanıt vererek, “Kaybeden taraf şartları belirleyemez” dedi. İran silahlı kuvvetleri ise, "Elimiz tetikte." açıklaması yaptı.
İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, ABD ile yaşanan gerginliğe ilişkin bildiri yayımladı.
Bildiride, şu iifadeler yer aldı:
“ABD Başkanı ve o ülkenin saldırgan komutanlarını tekrar eden tehditleri üzerine uyarıyoruz. Elimiz tetikte. İran’a saldırı gerçekleşmesi halinde önceden belirlenmiş hedeflere daha sert şekilde saldıracağız.”
Aynı zamanda, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın danışmanı Mehdi Muhammedi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'İran ile varılan geçici ateşkesi uzattığına' yönündeki açıklamasını değerlendirerek, şu ifadeleri kullandı:
"Kaybeden taraf şartları belirleyemez."
Muhammedi ayrıca, Washington’un ateşkesi uzatma kararının İran’a yönelik olası yeni saldırılar için zaman kazanma amacı taşıdığını söyledi.
İran, müzakerelere katılmayacağını bildirdi
