https://anlatilaninotesi.com.tr/20260421/iran-muzakerelere-katilmayacagini-bildirdi-1105189183.html
İran, müzakerelere katılmayacağını bildirdi
İran'ın, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılması planlanan görüşmelere katılmayacağını aracı ülke üzerinden ABD tarafına ilettiği ve müzakerelerin... 21.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-21T23:20+0300
dünya
ortadoğu
i̇ran
i̇slamabad
pakistan
tasnim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0e/1105013123_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_84bc922134e812c5b0d5e9f2d99b311e.jpg
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0e/1105013123_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_76d00e4203662bc59f631a7fde22abfb.jpg
İran’ın, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılması planlanan görüşmelere katılmayacağını aracı ülke üzerinden ABD tarafına ilettiği ve müzakerelerin geleceğine dair belirsizliğin sürdüğü bildirildi.
İran’ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, İran heyetinin İslamabad'daki müzakerelere katılmayacağını bildirdi.
Ajans, haberinde şu ifadelere yer verdi:
İranlı müzakere heyeti, çeşitli nedenlerle Pakistanlı aracı vasıtasıyla Amerikan tarafına, Çarşamba günü Pakistan'ın İslamabad kentinde hazır bulunmayacağını bildirmiştir ve şu anda müzakerelere katılım konusunda herhangi bir öngörü de bulunmamaktadır
Haberde ayrıca kararın sebebinin, İran’ın bu kararının arkasında, daha önce üzerinde uzlaşı sağlandığı belirtilen 10 maddelik çerçeveye ABD’nin bağlı kalmaması, taahhütlerini yerine getirmediği ve özellikle Lübnan’daki ateşkesin uygulanması konusunda gerekli adımları atmadığı belirtildi.
Bunun yanı sıra, İslamabad’daki ilk tur görüşmelerde Washington’un çerçeveye aykırı ve aşırı talepler gündeme getirdiği, bu durumun müzakereleri çıkmaza sürüklediği ifade edildi.
Bu gelişmeler üzerine İran’ın, mevcut koşullarda müzakerelere katılımı 'zaman kaybı' olarak değerlendirdiği ve bu nedenle İslamabad’daki toplantıya katılmama kararı aldığı bildirildi.