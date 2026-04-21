İran, müzakerelere katılmayacağını bildirdi

Sputnik Türkiye

İran’ın, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılması planlanan görüşmelere katılmayacağını aracı ülke üzerinden ABD tarafına ilettiği ve müzakerelerin... 21.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-21T23:20+0300

İran’ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, İran heyetinin İslamabad'daki müzakerelere katılmayacağını bildirdi.Ajans, haberinde şu ifadelere yer verdi:Haberde ayrıca kararın sebebinin, İran’ın bu kararının arkasında, daha önce üzerinde uzlaşı sağlandığı belirtilen 10 maddelik çerçeveye ABD’nin bağlı kalmaması, taahhütlerini yerine getirmediği ve özellikle Lübnan’daki ateşkesin uygulanması konusunda gerekli adımları atmadığı belirtildi.Bunun yanı sıra, İslamabad’daki ilk tur görüşmelerde Washington’un çerçeveye aykırı ve aşırı talepler gündeme getirdiği, bu durumun müzakereleri çıkmaza sürüklediği ifade edildi.Bu gelişmeler üzerine İran’ın, mevcut koşullarda müzakerelere katılımı 'zaman kaybı' olarak değerlendirdiği ve bu nedenle İslamabad’daki toplantıya katılmama kararı aldığı bildirildi.

