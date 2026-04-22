Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260422/ibrahim-tatlisesten-miras-karari-servetimi-devlete-birakacagim-1105206484.html
İbrahim Tatlıses’ten miras kararı: 'Servetimi devlete bırakacağım'
İbrahim Tatlıses’ten miras kararı: 'Servetimi devlete bırakacağım'
Sputnik Türkiye
Geçirdiği ağır enfeksiyon sonrası ameliyat edilen ve taburcu olan İbrahim Tatlıses, miras kararını açıkladı. Çocuklarına miras bırakmayacağını belirten... 22.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-22T15:08+0300
2026-04-22T15:08+0300
türki̇ye
i̇brahim tatlıses
vasiyet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/1d/1058094311_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_7f6d25e4816bd7cd6b213a45c4f3c4ec.jpg
İbrahim Tatlıses, geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle 7 Nisan’da hastanede tedavi altına alındıktan sonra taburcu oldu. Safra kesesinden ameliyat olan sanatçı, sağlık durumunun ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Tatlıses, hastane süreciyle ilgili olarak “Ben hastaneye kimseyi çağırmadım, herkes kendi geldi” ifadelerini kullandı.Ünlü sanatçı, oğlu Ahmet Tatlıses ile ilgili yöneltilen sorulara da yanıt verdi.Tatlıses, bu konuda, “Hayatımdan 'A' harfini bile sildim” diyerek dikkat çeken bir açıklamada bulundu.Miras kararını açıkladıİbrahim Tatlıses miras kararı ile ilgili sorulara da net yanıt verdi. Sanatçı, servetini çocuklarına bırakmayacağını ifade ederek şu sözleri kullandı:"Vasiyetimi hazırladım, devlete bıraktım… Kurunun yanında yaş da yanar. Bırakmayacağım miras. Kuruş yok çocuklara. Bazıları yüzünden, diğerleri mağdur kaldı. Bana parayı babam bırakmadı, ben kendim kazandım. İstediğim gibi dağıtırım, kime ne bundan. Ben onlara çok iyi bir miras bıraktım, farkında değiller. 'İbrahim Tatlıses' deyince onlara birçok kapı açılıyor ama onlar kullanmasını bilemediler."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260410/ibrahim-tatlises-yogun-bakimdan-ses-kaydi-gonderdi-ahmeti-sevmiyorum-hakkimi-helal-etmiyorum--1104915782.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/1d/1058094311_80:0:1147:800_1920x0_80_0_0_d9e17af6ee05c0aa06d3735ee44642f2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇brahim tatlıses, vasiyet
i̇brahim tatlıses, vasiyet

İbrahim Tatlıses’ten miras kararı: 'Servetimi devlete bırakacağım'

15:08 22.04.2026
© AAİbrahim Tatlıses'ten İsrail'de konser
İbrahim Tatlıses'ten İsrail'de konser - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2026
© AA
Abone ol
Geçirdiği ağır enfeksiyon sonrası ameliyat edilen ve taburcu olan İbrahim Tatlıses, miras kararını açıkladı. Çocuklarına miras bırakmayacağını belirten Tatlıses, “Vasiyetimi hazırladım, devlete bıraktım” dedi.
İbrahim Tatlıses, geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle 7 Nisan’da hastanede tedavi altına alındıktan sonra taburcu oldu. Safra kesesinden ameliyat olan sanatçı, sağlık durumunun ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Tatlıses, hastane süreciyle ilgili olarak “Ben hastaneye kimseyi çağırmadım, herkes kendi geldi” ifadelerini kullandı.
Ünlü sanatçı, oğlu Ahmet Tatlıses ile ilgili yöneltilen sorulara da yanıt verdi.
Tatlıses, bu konuda, “Hayatımdan 'A' harfini bile sildim” diyerek dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Miras kararını açıkladı

İbrahim Tatlıses miras kararı ile ilgili sorulara da net yanıt verdi. Sanatçı, servetini çocuklarına bırakmayacağını ifade ederek şu sözleri kullandı:
"Vasiyetimi hazırladım, devlete bıraktım… Kurunun yanında yaş da yanar. Bırakmayacağım miras. Kuruş yok çocuklara. Bazıları yüzünden, diğerleri mağdur kaldı. Bana parayı babam bırakmadı, ben kendim kazandım. İstediğim gibi dağıtırım, kime ne bundan. Ben onlara çok iyi bir miras bıraktım, farkında değiller. 'İbrahim Tatlıses' deyince onlara birçok kapı açılıyor ama onlar kullanmasını bilemediler."
Aydemir Akbaş son yolculuğuna uğurlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2026
YAŞAM
İbrahim Tatlıses yoğun bakımdan ses kaydı gönderdi: 'Ahmet'i sevmiyorum, hakkımı helal etmiyorum'
10 Nisan, 12:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала