İbrahim Tatlıses’ten miras kararı: 'Servetimi devlete bırakacağım'
Geçirdiği ağır enfeksiyon sonrası ameliyat edilen ve taburcu olan İbrahim Tatlıses, miras kararını açıkladı. Çocuklarına miras bırakmayacağını belirten... 22.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-22T15:08+0300
İbrahim Tatlıses, geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle 7 Nisan’da hastanede tedavi altına alındıktan sonra taburcu oldu. Safra kesesinden ameliyat olan sanatçı, sağlık durumunun ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Tatlıses, hastane süreciyle ilgili olarak “Ben hastaneye kimseyi çağırmadım, herkes kendi geldi” ifadelerini kullandı.Ünlü sanatçı, oğlu Ahmet Tatlıses ile ilgili yöneltilen sorulara da yanıt verdi.Tatlıses, bu konuda, “Hayatımdan 'A' harfini bile sildim” diyerek dikkat çeken bir açıklamada bulundu.Miras kararını açıkladıİbrahim Tatlıses miras kararı ile ilgili sorulara da net yanıt verdi. Sanatçı, servetini çocuklarına bırakmayacağını ifade ederek şu sözleri kullandı:"Vasiyetimi hazırladım, devlete bıraktım… Kurunun yanında yaş da yanar. Bırakmayacağım miras. Kuruş yok çocuklara. Bazıları yüzünden, diğerleri mağdur kaldı. Bana parayı babam bırakmadı, ben kendim kazandım. İstediğim gibi dağıtırım, kime ne bundan. Ben onlara çok iyi bir miras bıraktım, farkında değiller. 'İbrahim Tatlıses' deyince onlara birçok kapı açılıyor ama onlar kullanmasını bilemediler."
