Rusya’nın özel askeri harekatı devam ediyor: İki yerleşimin daha kontrolü Rus ordusunun eline geçti
Rus ordu birliklerinin Harkov Bölgesi'nde Veterinarnoye ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Grişino yerleşim birimlerinin kontrolünü ele geçirdiği belirtildi.
2026-04-21T12:57+0300
12:55 21.04.2026 (güncellendi: 12:57 21.04.2026)
Rus ordu birliklerinin Harkov Bölgesi’nde Veterinarnoye ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Grişino yerleşim birimlerinin kontrolünü ele geçirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyon bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Bakanlığı açıklamasına göre, Rus birlikler aktif eylemleri sonucu Ukrayna’nın Harkov Bölgesi’ndeki Veterinarnoye yerleşim biriminde kontrol sağladı.
Açıklamada, “Veterinarnoye'nin kurtarılması öncelikle Rusya sınırında güvenlik bölgesinin genişlemesine katkıda bulunuyor. ‘Sever’ (Kuzey) grubuna bağlı birlikler her geçen gün ilerleyerek düşmanı devlet sınırından daha da uzaklaştırıyor ve sivillerin güvenliğini sağlıyor” ifadesi kullanıldı.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Ukrayna arasındaki sınır boyunca güvenlik amaçlı tampon bölgesi oluşturulmasına karar verildiğini, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin şu anda bu görev üzerinde çalıştığını ifade etmişti.
Ayrıca Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Grişino kasabasının da Ukraynalı militanlardan özgürleştirildiği kaydedildi.
Son 24 saat içinde toplam bin 50 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi. Ayrıca Ukrayna ordusunun 8 zırhlı savaş aracı, 14 topu ile 64 savaş otomobili imha edildi.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna’da uzun menzilli İHA’ların üretildiği, depolandığı ve uçurulduğu yerlerinin yanı sıra, 149 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Rus hava savunma güçleri de Ukrayna ordusuna ait 13 güdümlü uçak bombasını, 3 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 434 uçak tipi İHA’yı engelledi.