Gülistan Doku'nun arkadaşı tanık oldu: 'İlaç bile içmezdi, intihar etmesi mümkün değil'

Sputnik Türkiye

Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku soruşturmasında yakın arkadaşının tanık olarak verdiği ifade dikkat çekti. Arkadaşı, "Hasta olduğunda bile ilaç...

2026-04-22T15:37+0300

Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. 6 yıl önce Tunceli’de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturmada, yakın arkadaşı M.T.’nin tanık olarak verdiği ifade dosyaya girdi.Soruşturma kapsamında aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in de bulunduğu toplam 12 kişi tutuklanırken, tanık beyanları dikkat çekti.'İntihar etmesi mümkün değil'NTV'nin haberine göre, Gülistan Doku ile KYK yurdunda yan yana odalarda kalan ve birlikte kafede çalıştıklarını belirten M.T., arkadaşının intihar etmiş olabileceğine inanmadığını söyledi.M.T. ifadesinde şu sözleri kullandı:"Hasta olduğunda bile ilaç içmeyen bir kızın intihar etmesi de mümkün değildir. Gülistan intihar etmiş olsaydı bir yıla yakın aranan barajda mutlaka cansız bedenine ulaşılırdı."Tanık M.T., çalıştıkları kafede yaşadıklarına ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.Kafeye çoğunlukla üst düzey memurların geldiğini belirten M.T., şu ifadeleri kullandı:"Bize asılanlar olurdu. Bakışlarıyla bizi taciz ederlerdi. Hatta benimle birkaç kez iletişim kurmaya çalıştılar. Tacizlerden kurtulmak için bulaşıkhane kısmında çalışmaya başladık."M.T., Gülistan Doku’nun kaybolmadan önceki ruh haline ilişkin de bilgi verdi.Arkadaşının zayıfladığını, durgun ve düşünceli bir hale geldiğini belirten M.T., "Niye böylesin diye sorduğumda bir şey yok deyip geçiştiriyordu" dedi.Gülistan’ı “bilinçli ve aklı başında biri” olarak tanımlayan M.T., haksızlığa karşı duracak bir yapıya sahip olduğunu vurguladı.Toprakta oksitlenme ve mezar i̇ddiasıSoruşturma kapsamında yürütülen teknik çalışmalar da dosyaya yansıdı.Gizli tanık beyanı doğrultusunda Koçpınar Köyü’nde yapılan yeraltı taramasında yaklaşık 1,70 metre uzunluğunda ve 80 santim genişliğinde bir boşluk tespit edildi.Bu alanda yapılan incelemelerde kemik veya ceset bulgusuna rastlanmazken, pet şişe ve poşet bulundu.Hazırlanan raporda dikkat çeken değerlendirmelere yer verildi. Rapora göre, Gülistan Doku’nun söz konusu alana gömülmüş ve daha sonra çıkarılmış olabileceği, bu sürenin yaklaşık 1-2 yıl arasında olabileceği değerlendirildi.Ayrıca boşluğa cesetle birlikte çanta benzeri bir eşya ve silah gömülmüş olabileceği, topraktaki oksitlenmenin de bu durumdan kaynaklanabileceği ifade edildi.

