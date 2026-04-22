Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Tutuklanan eski Vali Tuncay Sonel’in eşi için gözaltı kararı

Tunceli’de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tutuklanan eski vali Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel... 22.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-22T11:31+0300

Gülistan Doku dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Tunceli’de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel hakkında gözaltı kararı verildi.Avukattan başvuruDoku ailesinin avukatı Ali Çimen tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunulduğu belirtildi.Başvuruda, Handan Sonel hakkında gözaltı ve tutuklama talebi yer aldı. Ayrıca başvuruda, Handan Sonel’in Gülistan Doku olayından haberdar olmamasının mümkün olmadığı yönünde değerlendirme yapıldığı öğrenildi.Eski Vali Tuncay Sonel tutuklanmıştıSoruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla başlatılmış, Sonel bu süreçte açığa alınmıştı.

