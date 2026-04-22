Galatasaray, Türkiye Kupası'na veda etti: Gençlerbirliği yarı finalde
Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği’ne 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. 22.04.2026, Sputnik Türkiye
Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Galatasaray, Gençlerbirliği'yle karşılaştı.RAMS Park’ta oynanan karşılaşmada Ankara ekibine galibiyeti getiren goller 51. dakikada Fıratcan Üzüm ve 83. dakikada A. Traore’den geldi.Bu sonuçla Gençlerbirliği yarı finale yükselirken, Galatasaray kupa dışında kaldı.
