Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na veda etti: Konyaspor yarı finalde
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde TÜMOSAN Konyaspor, Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. 21.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-21T23:16+0300
23:16 21.04.2026 (güncellendi: 00:00 22.04.2026)
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti.
Normal süresi 0-0 biten karşılaşmada Konyaspor, 120+2. dakikada Jevtovic’in penaltı golüyle öne geçti ve yarı finale yükseldi.
Konyaspor, yarı finalde Beşiktaş–Alanyaspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.