Ev kiralarken dolandırılmak istemiyorsanız dikkat: 1 saatte 40 kişi parasını kaptırdı

İnternette ucuz kiralık emlak ilanları veren dolandırıcılar 'kapora' isteyerek vatandaşları dolandırıyor. Bir saat içinde 40 kişiyi bu şekilde dolandırıldığı... 22.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-22T12:50+0300

Son dönemde internet üzerinde ucuz kiralık emlak ilanlarına inanan çok sayıda kişi dolandırıcıların tuzağına düşüyor. 'Kapora' isteyen dolandırıcılar evi kiralamak isteyen kişilerin parayı göndermesinin ardından ise kayıplara karışıyor. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aya, "Bir saat içinde 40 kişiden bu şekilde kapora alındığı yönünde bize bilgi geldi. Vatandaşın bu konuda azami dikkatli olması lazım. 'Emlakçıyım' diyorsa, gidin mutlaka ofisine bakın. 'Sahibiyim' diyorsa, o kişiden mutlaka tapu ve kimlik bilgisi isteyin" diyerek uyardı. 76 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı İstanbul'da internette gördüğü bir daireyi kiralamak için telefonda 19 bin liraya anlaşan bir kişi kendisine verilen banka hesap numarasına kapora olarak 38 bin lira gönderdi. Paranın hesaba geçmesinin ardından farklı telefon numarası üzerinden aranan vatandaşa, gönderilen paranın açıklama kısmına "depozito" yazıldığı için vergi kesilemediği, mevcut tutarın üç gün içinde iade edilmemesi için kira kapora bedeli olarak yeniden 38 bin lira göndermesi gerektiği söylendi.Görüşme sırasında telefonun ekranında "Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü" yazdığını gören kiracı, kendisine söylendiği gibi 38 bin lira daha gönderdi. Toplamda 76 bin lira para transferi gerçekleştiren kiracı, ödeme yaptıktan sonra ise daha önce görüştüğü kişilere ulaşamadı. Engellendiğini ve dolandırıldığını anlayan vatandaş, savcılığa suç duyurusunda bulundu.Emlakçı adı altında sahte ilanlarla tuzağa düşürüyorlar Benzer yöntemlerle adliyelere dolandırıcılık şikayetleri yansırken, uzmanlar sahte ilanlara karşı en etkili yöntemin yüz yüze görüşme, yerinde inceleme ve resmi belgelerin doğrulanması olduğu, şüpheli durumlarda ödeme yapılmaması gerektiği konusunda uyarıyor.İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizamettin Aşa da bu tür dolandırıcılıkla ilgili yoğun şikayetler olduğunu söylerken bunun önlenmesi için Ticaret Bakanlığı'nın Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ni (EİDS) kurduğunu dikkat çekti. Dolandırıcılar yeni yöntemler geliştiriyorDolandırıcıların yeni yöntemler geliştirdiğini belirten Aşa, bazı emlak firmalarının e-Devlet üzerinden aldığı yetki bilgilerinin kopyalanarak kullanıldığına dair şikayetler aldıklarını aktardı.Aşa, "Bize yapılan birçok şikayette, bazı emlak firmalarının e-Devlet üstünden aldığı yetki şifresiyle bunu kullandıkları yönünde bilgiler geldi. Adam bu şifreyi kopyalıyor ve emlakçının adına sahte ilan veriyor. Bu sahte ilan sonucunda ev kiralamak isteyenlere, 'Ev ucuz, bir an önce evi vermem lazım. İhtiyacım var. İstanbul dışındayım. Bana acele şu IBAN'a, şu havaleyi çıkın, o şekilde geleyim. Hiçbir şey yoksa kalkıp İstanbul'a gelmem' gibi ikna edici bir şekilde vatandaştan kapora alıyorlar." diye konuştu.Bir saat içinde 40 kişiden kapora aldılar Bu yöntemle bazı kişilerden birkaç kez kapora alındığına dikkati çeken Aşa, şunları söyledi:Tapu sizi kiralık ev için aramazTapu veya resmi kurumlar adına yapılan aramalara karşı da uyarıda bulunan Aşa, "Tapudan bazen mesaj geliyormuş. Diyorlar ki 'Tapudan bizi aradılar, sizin mülkünüzle ilgili bir tasarruf var' gibi. O da yeni bir dolandırıcılık. Tapu, belediye veya bir kurum hiçbir zaman kiralık bir ev için vatandaşı aramaz, vatandaşla muhatap olmaz veya vatandaşa bilgi vermez." ifadelerini kullandı.Aşa, emlak danışmanlarının da benzer risklerle karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, "Bazen emlakçı farkına varmıyor. Çünkü ilan sitesine şifreyle giriliyor. Bunu devamlı kontrol etmesi lazım. Kendi verdiği ilanlarını mutlaka kontrol etmeleri lazım. Biz emlakçılara sık sık şifreyi değiştirmelerini söylüyoruz. Böyle bir olay vuku bulduysa, hemen savcılığa müracaat etmesi çok önemli" diye konuştu.

