https://anlatilaninotesi.com.tr/20260422/cumhurbaskani-erdogan-nato-genel-sekreteri-rutteyle-gorustu-1105210304.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yle bir araya geldi. Görüşmede Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi hazırlıklarıyla... 22.04.2026, Sputnik Türkiye

türki̇ye

nato

recep tayyip erdoğan

mark rutte

ankara

görüşme

ikili görüşme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/16/1105210145_0:97:900:603_1920x0_80_0_0_abdee440c7afb9f1215590bdccf15f8a.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.Görüşmede, Ankara’da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi’nin hazırlıkları, İttifak’ın öncelikli gündem başlıklarıyla bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede artan istikrarsızlıkların NATO müttefikleri arasındaki dayanışmanın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayarak, Ankara Zirvesi’nde bu dayanışmayı güçlendirecek kararlar alınmasını beklediklerini ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin özellikle hava savunma sistemleri başta olmak üzere savunma sanayiinde kapasitesini sürekli artırdığını belirterek, müttefik ülkelerle iş birliğinin daha da geliştirilmesinin hedeflendiğini dile getirdi.Trans-Atlantik bağın korunmasının kritik önemde olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İttifak’ın Avrupa kanadının daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği üyesi olmayan Avrupalı müttefiklerin savunma girişimlerinden dışlanmasının doğru bir yaklaşım olmayacağını da sözlerine ekledi.Görüşmede ayrıca Türkiye’nin bölgesel krizlere yaklaşımı da ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’a yönelik saldırılar sonrası süreçte Türkiye’nin barış ve diplomasi tarafında yer aldığını vurguladı. Türkiye’nin, Rusya-Ukrayna krizinin sona erdirilmesi için de aktif rol üstlendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzakerelerin yeniden canlandırılması ve liderler düzeyinde görüşmelerin başlatılması için çaba gösterdiklerini ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte, Ankara’da gerçekleştirilecek zirvenin hazırlıklarını kapsamlı şekilde değerlendirdi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

