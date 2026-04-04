https://anlatilaninotesi.com.tr/20260404/cumhurbaskani-erdogan-nato-genel-sekreteri-rutte-ile-gorustu-1104770955.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefonda görüştü. 04.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-04T17:06+0300
türki̇ye
nato
i̇letişim başkanlığı
i̇ran
mark rutte
recep tayyip erdoğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0d/1096188663_0:158:2048:1310_1920x0_80_0_0_a2b131fbb82960b3e367251e031d16b9.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260402/erdogan-gecen-yil-zirai-don-sebebiyle-sikinti-yasayan-ciftcilerimizin-bu-yil-yuzu-guluyor-1104720192.html
türki̇ye
i̇ran
2026
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0d/1096188663_46:0:2003:1468_1920x0_80_0_0_f86f1b6fd6997f8422aa1c15fca1971a.jpg
16:51 04.04.2026 (güncellendi: 17:06 04.04.2026)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgesel ve küresel konularda NATO'yu ilgilendiren konular ele alındı.
Savaşı sona erdirmek için çabaların artırılması gerektiğini vurguladı
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede bölgesel ve küresel konular, NATO’yu ilgilendiren meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’a yönelik müdahaleyle başlayan sürecin, bir jeostratejik açmaza sürüklendiğini, uluslararası camianın bu savaşı sona erdirmek için çabalarını artırması gerektiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna krizinin barışla neticelenmesine yönelik gayretleri sürdürdüğünü ifade etti.
Cumhurbaşkanı, NATO’nun Türkiye’nin hava savunmasına sağladığı desteğe işaretle, bu süreçteki dayanışmanın İttifakın caydırıcılığını bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Görüşmede, NATO’nun 77. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek NATO Ankara Zirvesinde, İttifak’ı gelecekteki sınamalara karşı daha dayanıklı ve etkin kılacak kararların alınmasını temenni ettiğimizi vurguladı.