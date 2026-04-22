Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier görüşmesi: 'Bölgesel savaş Avrupa’yı da zayıflatmaya başladı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile yaptığı görüşmede bölgesel savaşın Avrupa’yı zayıflatmaya başladığını söyledi. 22.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-22T23:00+0300
23:00 22.04.2026
© AA / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Steinmeier
© AA / Mustafa Kamacı
İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Türkiye-Almanya ikili ilişkileri ile birlikte bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde gerçekleştirilen üst düzey temasların ilişkilerde olumlu bir ivme oluşturduğunu ifade etti.
Erdoğan ayrıca, bölgemizde devam eden savaşın Avrupa’yı da zayıflatmaya başladığını belirterek, bu sürece barış odaklı bir yaklaşımla müdahale edilmemesi halinde ortaya çıkacak hasarın çok daha büyük olacağı uyarısında bulundu.
