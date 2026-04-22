Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier görüşmesi: 'Bölgesel savaş Avrupa’yı da zayıflatmaya başladı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier görüşmesi: 'Bölgesel savaş Avrupa’yı da zayıflatmaya başladı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile yaptığı görüşmede bölgesel savaşın Avrupa’yı zayıflatmaya başladığını söyledi. 22.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-22T23:00+0300

2026-04-22T23:00+0300

2026-04-22T23:00+0300

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, Türkiye-Almanya ikili ilişkileri ile birlikte bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde gerçekleştirilen üst düzey temasların ilişkilerde olumlu bir ivme oluşturduğunu ifade etti.Erdoğan ayrıca, bölgemizde devam eden savaşın Avrupa’yı da zayıflatmaya başladığını belirterek, bu sürece barış odaklı bir yaklaşımla müdahale edilmemesi halinde ortaya çıkacak hasarın çok daha büyük olacağı uyarısında bulundu.

i̇ran

abd

i̇srail

Sputnik Türkiye

i̇letişim başkanlığı, recep tayyip erdoğan, frank-walter steinmeier, i̇ran, abd, i̇srail