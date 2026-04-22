Pezeşkiyan: İran, her zaman diyalog ve anlaşmayı memnuniyetle karşılamaktadır
Pezeşkiyan: İran, her zaman diyalog ve anlaşmayı memnuniyetle karşılamaktadır
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ülkesinin her zaman diyalog ve anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirtti ve "Dünya sizin aldatıcı gevezeliklerinize ve iddia... 22.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-22T21:37+0300
2026-04-22T21:37+0300
2026-04-22T21:44+0300
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda "İran, her zaman diyalog ve anlaşmayı memnuniyetle karşılamaktadır" ifadesini kullandı.Paylaşımında diyalog vurgusu yapan Pezeşkiyan, "Taahhütlere bağlı olmamak, abluka ve tehditler, gerçek müzakerelerin önündeki en önemli engeldir” dedi.İran Cumhurbaşkanı “Dünya sizin aldatıcı gevezeliklerinize ve iddia ile uygulamalarınız arasındaki çelişkiye tanıktır” ifadesini kullandı.
i̇ran
i̇ran, mesud pezeşkiyan
Pezeşkiyan: İran, her zaman diyalog ve anlaşmayı memnuniyetle karşılamaktadır
21:37 22.04.2026 (güncellendi: 21:44 22.04.2026)
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ülkesinin her zaman diyalog ve anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirtti ve “Dünya sizin aldatıcı gevezeliklerinize ve iddia ile uygulamalarınız arasındaki çelişkiye tanıktır" dedi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda "İran, her zaman diyalog ve anlaşmayı memnuniyetle karşılamaktadır" ifadesini kullandı.
Paylaşımında diyalog vurgusu yapan Pezeşkiyan, "Taahhütlere bağlı olmamak, abluka ve tehditler, gerçek müzakerelerin önündeki en önemli engeldir” dedi.
İran Cumhurbaşkanı “Dünya sizin aldatıcı gevezeliklerinize ve iddia ile uygulamalarınız arasındaki çelişkiye tanıktır” ifadesini kullandı.