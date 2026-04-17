ABD’de Trump’ın 400 milyon dolarlık Beyaz Saray projesine mahkeme freni
ABD’de federal yargıç Richard Leon, Donald Trump’ın Beyaz Saray’a yaptırmak istediği 400 milyon dolarlık balo salonu projesinin yer üstü inşaatını durdurdu... 17.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-17T15:53+0300
ABD’de Başkan Donald Trump’ın Beyaz Saray kompleksine eklemek istediği yaklaşık 400 milyon dolarlık balo salonu projesi, yargı engeline takıldı. Washington Bölge Mahkemesi Yargıcı Richard Leon, projeye ilişkin “yer üstü” inşaat faaliyetlerinin derhal durdurulmasına hükmetti.Karar kapsamında, projeye ilişkin üst yapı çalışmalarının askıya alınacağı, ancak belirli koşullar altında yer altı faaliyetlerinin devam edebileceği bildirildi.Yer altı güvenlik tesislerine sınırlı izinMahkeme, proje kapsamında planlanan sığınak, askeri altyapı ve sağlık tesisleri gibi yer altı unsurların inşasına izin verdi. Böylece yüklenici firmaların kazı ve yer altı güvenlik altyapısına yönelik çalışmalarını sürdürmesinin önü açık bırakıldı.Trump yönetimi, projenin yalnızca bir balo salonundan ibaret olmadığını, aynı zamanda insansız hava araçları, balistik füze tehditleri ve biyolojik risklere karşı koruma sağlayacak unsurlar içerdiğini savunuyordu.Yargıç: Güvenlik gerekçesi yeterli değilAncak Yargıç Leon, yönetimin bu savunmasını kabul etmedi. Kararında, projenin tamamının “ulusal güvenlik istisnası” kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirten Leon, bu yaklaşımın “ne makul ne de doğru” olduğunu vurguladı.Trump’tan sert tepki: 'Karar siyasi'Kararın ardından Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Yargıç Leon’u hedef aldı. Leon’u “Trump karşıtı” olmakla suçlayan Trump, mahkeme kararının ulusal güvenliği zayıflattığını ve projeyi bilinçli şekilde geciktirdiğini ileri sürdü.Trump yönetimi, kararı Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi’ne taşıyacağını duyurdu.Tarihi koruma kuruluşundan destekProjeye karşı dava açan Ulusal Tarihi Koruma Vakfı, mahkeme kararını memnuniyetle karşıladı. Kuruluş, Beyaz Saray gibi tarihi bir yapıya bu ölçekte müdahalenin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini savunuyordu.Beyaz Saray’da son 70 yılın en büyük değişimiTamamlanması halinde yaklaşık 90 bin metrekare büyüklüğünde ve 999 kişilik kapasiteye sahip olması planlanan balo salonu, Beyaz Saray’da son 70 yılın en büyük yapısal değişikliklerinden biri olarak görülüyor.Hukuki süreç devam ediyorYargıç Leon, daha önce de projeye Kongre onayı olmadan başlanamayacağı yönünde karar vermişti. Buna rağmen Ulusal Başkent Planlama Komisyonu (NCPC) projeye onay vermişti.Trump, projenin özel bağışlarla finanse edildiğini savunurken, yer altındaki güvenlik altyapısının kamu kaynaklarıyla karşılandığı ifade ediliyor.
