https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/belgrad-ormaninda-kaybolmustu-mimar-ece-gurelin-otopsi-raporu-aciklandi-olum-nedeni-belli-oldu-1095515989.html
Belgrad Ormanı’nda kaybolmuştu: Mimar Ece Gürel'in otopsi raporu açıklandı, ölüm nedeni belli oldu
Belgrad Ormanı’nda kaybolmuştu: Mimar Ece Gürel'in otopsi raporu açıklandı, ölüm nedeni belli oldu
Sputnik Türkiye
Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra ağır hipotermi nedeniyle bilinci kapalı şekilde bulunan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel’in, kaldırıldığı... 19.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-19T13:58+0300
2025-04-19T13:58+0300
2025-04-19T13:58+0300
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İstanbul’un Kağıthane ilçesinden 2 Mart’ta Belgrad Ormanı’na gezmek için çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Ece Gürel’in ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu otopsi raporunu tamamladı. 36 yaşındaki peyzaj mimarı, ormanda 4 gün sonra bilinci kapalı şekilde bulunmuş, ancak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.Otopside travma ya da zehirlenme bulgusu yokAdli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi tarafından yapılan radyolojik görüntüleme, ölü muayene ve otopsi işlemleri sonucunda elde edilen verilere göre, Ece Gürel’in vücudunda travmatik etki ya da zehirlenmeye dair herhangi bir bulguya rastlanmadı. Raporda, vücuttan alınan örneklerde yabancı DNA profiline de ulaşılmadığı belirtildi.Soğuğa maruz kalma ve komplikasyonlar öldürdüRaporun en çarpıcı bölümü ise Gürel’in ölüm nedenine ilişkin detaylarda yer aldı. Açıklamada, "Ece Gürel'in ölümünün soğuğa maruziyet (hipotermi) ve gelişen komplikasyonlar (rabdomiyoliz, akut böbrek yetmezliği, dissemine intravasküler koagülasyon) sonucu meydana gelmiş olduğu saptanmıştır" ifadeleri yer aldı. Bu bulgular, ölümün dış müdahaleden değil, doğal koşullardan kaynaklandığını ortaya koydu.4 günlük arama sonucunda bilinci kapalı bulunmuştuEce Gürel’in kaybolmasının ardından, yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda ekip tarafından arama çalışması başlatılmıştı. 4 Mart’ta cep telefonu ve kişisel eşyalarına ulaşılan Gürel, 6 Mart günü saat 01.15’te sarp ormanlık alanda bilinci kapalı şekilde bulunmuştu. Hemen Maslak Acıbadem Hastanesi’ne kaldırılan Gürel, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/mimar-ece-gurelin-olumu-hakkinda-ilk-kez-bir-tanik-konustu-kadin-cigligi-duyuldu--1094447641.html
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ece gürel, belgrad, adli tıp kurumu
ece gürel, belgrad, adli tıp kurumu
Belgrad Ormanı’nda kaybolmuştu: Mimar Ece Gürel'in otopsi raporu açıklandı, ölüm nedeni belli oldu
Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra ağır hipotermi nedeniyle bilinci kapalı şekilde bulunan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel’in, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. Adli Tıp Kurumu’nun raporuna göre Gürel’in ölüm nedeni soğuk hava kaynaklı komplikasyonlar oldu.
İstanbul’un Kağıthane ilçesinden 2 Mart’ta Belgrad Ormanı’na gezmek için çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Ece Gürel’in ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu otopsi raporunu tamamladı. 36 yaşındaki peyzaj mimarı, ormanda 4 gün sonra bilinci kapalı şekilde bulunmuş, ancak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
Otopside travma ya da zehirlenme bulgusu yok
Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi tarafından yapılan radyolojik görüntüleme, ölü muayene ve otopsi işlemleri sonucunda elde edilen verilere göre, Ece Gürel’in vücudunda travmatik etki ya da zehirlenmeye dair herhangi bir bulguya rastlanmadı. Raporda, vücuttan alınan örneklerde yabancı DNA profiline de ulaşılmadığı belirtildi.
Soğuğa maruz kalma ve komplikasyonlar öldürdü
Raporun en çarpıcı bölümü ise Gürel’in ölüm nedenine ilişkin detaylarda yer aldı. Açıklamada, "Ece Gürel'in ölümünün soğuğa maruziyet (hipotermi) ve gelişen komplikasyonlar (rabdomiyoliz, akut böbrek yetmezliği, dissemine intravasküler koagülasyon) sonucu meydana gelmiş olduğu saptanmıştır" ifadeleri yer aldı. Bu bulgular, ölümün dış müdahaleden değil, doğal koşullardan kaynaklandığını ortaya koydu.
4 günlük arama sonucunda bilinci kapalı bulunmuştu
Ece Gürel’in kaybolmasının ardından, yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda ekip tarafından arama çalışması başlatılmıştı. 4 Mart’ta cep telefonu ve kişisel eşyalarına ulaşılan Gürel, 6 Mart günü saat 01.15’te sarp ormanlık alanda bilinci kapalı şekilde bulunmuştu. Hemen Maslak Acıbadem Hastanesi’ne kaldırılan Gürel, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.