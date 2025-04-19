https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/belgrad-ormaninda-kaybolmustu-mimar-ece-gurelin-otopsi-raporu-aciklandi-olum-nedeni-belli-oldu-1095515989.html

Belgrad Ormanı’nda kaybolmuştu: Mimar Ece Gürel'in otopsi raporu açıklandı, ölüm nedeni belli oldu

Belgrad Ormanı’nda kaybolmuştu: Mimar Ece Gürel'in otopsi raporu açıklandı, ölüm nedeni belli oldu

Sputnik Türkiye

Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra ağır hipotermi nedeniyle bilinci kapalı şekilde bulunan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel’in, kaldırıldığı... 19.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-19T13:58+0300

2025-04-19T13:58+0300

2025-04-19T13:58+0300

türki̇ye

ece gürel

belgrad

adli tıp kurumu

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İstanbul’un Kağıthane ilçesinden 2 Mart’ta Belgrad Ormanı’na gezmek için çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Ece Gürel’in ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu otopsi raporunu tamamladı. 36 yaşındaki peyzaj mimarı, ormanda 4 gün sonra bilinci kapalı şekilde bulunmuş, ancak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.Otopside travma ya da zehirlenme bulgusu yokAdli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi tarafından yapılan radyolojik görüntüleme, ölü muayene ve otopsi işlemleri sonucunda elde edilen verilere göre, Ece Gürel’in vücudunda travmatik etki ya da zehirlenmeye dair herhangi bir bulguya rastlanmadı. Raporda, vücuttan alınan örneklerde yabancı DNA profiline de ulaşılmadığı belirtildi.Soğuğa maruz kalma ve komplikasyonlar öldürdüRaporun en çarpıcı bölümü ise Gürel’in ölüm nedenine ilişkin detaylarda yer aldı. Açıklamada, "Ece Gürel'in ölümünün soğuğa maruziyet (hipotermi) ve gelişen komplikasyonlar (rabdomiyoliz, akut böbrek yetmezliği, dissemine intravasküler koagülasyon) sonucu meydana gelmiş olduğu saptanmıştır" ifadeleri yer aldı. Bu bulgular, ölümün dış müdahaleden değil, doğal koşullardan kaynaklandığını ortaya koydu.4 günlük arama sonucunda bilinci kapalı bulunmuştuEce Gürel’in kaybolmasının ardından, yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda ekip tarafından arama çalışması başlatılmıştı. 4 Mart’ta cep telefonu ve kişisel eşyalarına ulaşılan Gürel, 6 Mart günü saat 01.15’te sarp ormanlık alanda bilinci kapalı şekilde bulunmuştu. Hemen Maslak Acıbadem Hastanesi’ne kaldırılan Gürel, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/mimar-ece-gurelin-olumu-hakkinda-ilk-kez-bir-tanik-konustu-kadin-cigligi-duyuldu--1094447641.html

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