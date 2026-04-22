Avrupa’da göçmen sayısı rekor kırdı: Yaşlanan nüfus dikkat çekiyor
Avrupa Birliği’nde göçmen sayısı 64.2 milyona ulaştı. Artış sürerken, yaşlanan nüfus sorunu nedeniyle genç göçmen ihtiyacının arttığı aktarıldı. 22.04.2026, Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği’nde göçmen sayısı 64.2 milyona ulaştı. Artış sürerken, yaşlanan nüfus sorunu nedeniyle genç göçmen ihtiyacının arttığı aktarıldı.
Avrupa Birliği’nde yaşayan göçmen sayısının 2025 yılında rekor seviyeye ulaştığı bildirildi. Açıklanan verilere göre, toplam sayı 64.2 milyona çıkarak önceki yıla göre yaklaşık 2.1 milyon arttı.
Bu rakamın, 2010 yılında yaklaşık 40 milyon seviyesinde olduğu ve son yıllarda artışın hız kazandığı ifade edildi.

Almanya ilk sırada yer aldı

Verilere göre, Almanya yaklaşık 18 milyon göçmenle Avrupa’da en fazla yabancı doğumlu nüfusa ev sahipliği yapan ülke oldu. Bu kişilerin yüzde 72’sinin çalışma çağında olduğu belirtildi.
İspanya’nın ise son dönemde en hızlı artışı yaşayan ülke olduğu, yaklaşık 700 bin kişilik artışla 9.5 milyon göçmene ulaştığı aktarıldı.
Araştırma yazarlarından Tommaso Frattini, "Almanya Avrupa’da göçmenler için ana destinasyon olmaya devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Yaşlanan nüfus göçü artırıyor

Avrupa’da nüfusun giderek yaşlandığı ve bunun göç politikalarını etkilediği ifade edildi. Verilere göre, AB’de ortalama yaşın 44.9’a yükseldiği aktarıldı.
Bazı ülkelerde yaşlanmanın daha belirgin olduğu, özellikle Slovakya ve Kıbrıs’ta ortalama yaş artışının 4 yıla ulaştığı belirtildi.
Uzmanlara göre, bu durumun genç iş gücüne olan ihtiyacı artırdığı ve göçün bu nedenle önemli bir rol oynadığı ifade edildi.
Ayrıca, sığınma başvurularının büyük kısmının İspanya, İtalya, Fransa ve Almanya’da yoğunlaştığı ve Almanya’nın 2.7 milyon ile en fazla mülteciye ev sahipliği yaptığı aktarıldı.
