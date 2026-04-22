ABD’den Irak’a çifte baskı: 500 milyon dolar bloke edildi, askeri destek askıya alındı

Sputnik Türkiye

ABD ile Irak arasında gerilim tırmanıyor. The Wall Street Journal’ın haberine göre Washington, İran destekli milislere karşı somut adım talep ederken Bağdat’a... 22.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-22T13:59+0300

ABD ile Irak arasındaki ilişkilerde yeni bir kriz başlığı ortaya çıktı. Donald Trump yönetiminin, İran destekli silahlı gruplara karşı daha sert adımlar atması için Bağdat üzerindeki baskıyı artırdığı öne sürüldü.ABD’nin bu kapsamda hem ekonomik hem de askeri araçları devreye soktuğu belirtiliyor.500 milyon dolarlık sevkiyat durdurulduThe Wall Street Journal’ın Iraklı ve ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD Hazine Bakanlığı, Irak’ın petrol gelirlerinden elde ettiği fonlar kapsamında gönderilmesi planlanan yaklaşık 500 milyon dolarlık nakit sevkiyatını bloke etti.Söz konusu paranın, Federal Reserve Bank of New York nezdindeki hesaplardan aktarılacağı ifade edildi.Askeri ve güvenlik işbirliği askıya alındıWashington yönetiminin yalnızca finansal akışı değil, aynı zamanda Irak ile yürütülen bazı terörle mücadele ve askeri eğitim programlarının finansmanını da askıya aldığı bildirildi.Bu adımın, sahadaki milis faaliyetlerine karşı somut sonuç alınamaması nedeniyle atıldığı değerlendiriliyor.ABD’nin şartı: Milisler tasfiye edilsinABD’nin Bağdat’tan temel talebi ise açık: İran’a yakın silahlı grupların etkisiz hale getirilmesi.Washington, milis saldırılarının sona erdirilmesini ve Irak hükümetinin bu grupların tasfiyesi yönünde somut ve geri dönülemez adımlar atmasını istiyor.İran bağlantılı milisler gerilimin merkezindeIrak’ta faaliyet gösteren İran’a yakın silahlı gruplar, uzun süredir ABD ile Bağdat arasındaki ilişkilerin en kritik gerilim başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.Bu grupların ABD hedeflerine yönelik saldırıları, iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğini sık sık kesintiye uğratıyor ve Washington’un Bağdat üzerindeki baskısını artırmasına neden oluyor.

