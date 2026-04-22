Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260422/atasehir-belediyesine-yonelik-sorusturmada-onursal-adiguzel-dahil-19-supheli-tutuklandi-1105193389.html
Ataşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Onursal Adıgüzel dahil 19 şüpheli tutuklandı
Ataşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Onursal Adıgüzel dahil 19 şüpheli tutuklandı
Ataşehir Belediyesinde ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet alındığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Belediye... 22.04.2026, Sputnik Türkiye
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Başkan Yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile ilgili birim amirleri ve personelinin ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet aldıkları yönündeki ihbarlar üzerine "rüşvet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 20 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı.Sulh ceza hakimliğine sevk edilen Onursal Adıgüzel, Oğuz Kaya, Orhan Aydoğdu, Birkan Birol Yıldız, Mürteza Kutluk, Alpay Arslan, Aysun Gökçen, Basri Onur Dedetaş, Gülbin Ergünay, Ezgi Nur Yılmaz, Aslı Sevinç Afat, Mehmet Yılmaz, Çağlar Kaya, Doğancan Topal, Mesut Bayram, Fatih Velioğlu, Haydar Battal, Murat Gerger ve Cengiz Gündoğan tutuklandı.Şüpheli Nimet Karademir ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260421/atasehir-belediyesine-yonelik-sorusturmada--belediye-baskani-adiguzelin-de-oldugu-19-supheliye-1105187765.html
türki̇ye
ataşehir
onursal adıgüzel, ataşehir
onursal adıgüzel, ataşehir

Ataşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Onursal Adıgüzel dahil 19 şüpheli tutuklandı

07:47 22.04.2026
© AA / Aytaç ÜnalOnursal Adıgüzel
Onursal Adıgüzel - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2026
Ataşehir Belediyesinde ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet alındığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 20 kişiden 19'u tutuklandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Başkan Yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile ilgili birim amirleri ve personelinin ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet aldıkları yönündeki ihbarlar üzerine "rüşvet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 20 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı.
Sulh ceza hakimliğine sevk edilen Onursal Adıgüzel, Oğuz Kaya, Orhan Aydoğdu, Birkan Birol Yıldız, Mürteza Kutluk, Alpay Arslan, Aysun Gökçen, Basri Onur Dedetaş, Gülbin Ergünay, Ezgi Nur Yılmaz, Aslı Sevinç Afat, Mehmet Yılmaz, Çağlar Kaya, Doğancan Topal, Mesut Bayram, Fatih Velioğlu, Haydar Battal, Murat Gerger ve Cengiz Gündoğan tutuklandı.
Şüpheli Nimet Karademir ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
TÜRKİYE
Ataşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Adıgüzel'in de olduğu 19 şüpheliye tutuklama talebi
Dün, 21:58
