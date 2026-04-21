Ataşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Adıgüzel'in de olduğu 19 şüpheliye tutuklama talebi
2026-04-21T22:10+0300
21:58 21.04.2026 (güncellendi: 22:10 21.04.2026)
Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 19 şüpheli tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Başkan Yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile ilgili birim amirleri ve personelinin ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet aldıkları yönündeki ihbarlar üzerine "rüşvet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 19'u tutuklanma, 1 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.