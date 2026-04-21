Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Ataşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Adıgüzel'in de olduğu 19 şüpheliye tutuklama talebi
Ataşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Adıgüzel'in de olduğu 19 şüpheliye tutuklama talebi
Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 19 şüpheli tutuklanmaları talebiyle nöbetçi... 21.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-21T21:58+0300
2026-04-21T22:10+0300
türki̇ye
onursal adıgüzel
ataşehir belediyesi
türkiye
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Başkan Yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile ilgili birim amirleri ve personelinin ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet aldıkları yönündeki ihbarlar üzerine "rüşvet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 19'u tutuklanma, 1 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
türki̇ye
onursal adıgüzel, ataşehir belediyesi, türkiye
onursal adıgüzel, ataşehir belediyesi, türkiye

Ataşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Adıgüzel'in de olduğu 19 şüpheliye tutuklama talebi

21:58 21.04.2026 (güncellendi: 22:10 21.04.2026)
Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 19 şüpheli tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Başkan Yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile ilgili birim amirleri ve personelinin ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet aldıkları yönündeki ihbarlar üzerine "rüşvet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 19'u tutuklanma, 1 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
