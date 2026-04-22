Anthropic’in yeni yapay zeka modeli Mythos, dünyada alarm zillerini çaldırdı
Anthropic’in yeni yapay zeka modeli Mythos, dünyada alarm zillerini çaldırdı
Mythos, Anthropic’in güçlü modele kimin erişeceğine karar vermesiyle birlikte, acil durum tepkilerini tetikledi. Kanada Maliye Bakanı ise tehdidi Hürmüz Boğazı’nın kapanmasına benzetti. Ayrıntılar haberde...
2026-04-22T19:30+0300
2026-04-22T19:30+0300
2026-04-22T19:30+0300
Anthropic bu ay dünyaya, o kadar güçlü bir yapay zeka modeli geliştirdiğini ve bunun geniş çapta yayımlanamayacak kadar tehlikeli olduğunu söyledi. ‘Mythos’ adı verilen model, iki hafta içinde yapay zeka çağında şimdiye kadar görülmemiş bir küresel telaşı tetikledi. Anthropic’e göre Mythos, dünyanın bankalarını, elektrik şebekelerini ve hükümetlerini çalıştıran yazılımlardaki gizli açıkları bulup kullanma konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahip. Model, The New York Times’ın haberine göre jeopolitik bir koz haline geldi ve bu koz bir ABD şirketinin elinde olması rahatsızlık yarattı.'Tamamen kırmanın bir yolunu bulmuş olabilir'Anthropic, Mythos modelini ABD dışında yalnızca Birleşik Krallık ile paylaştı. İngiltere Merkez Bankası Başkanı, şirketin ‘siber risk dünyasını tamamen kırmanın bir yolunu bulmuş olabileceği’ uyarısında bulundu.Batı basınında yer alan haberlere göre Avrupa Merkez Bankası bankalara savunmaları hakkında sessizce sorular sormaya başladı. Kanada Maliye Bakanı Francois-Philleppe Champagne ise İngiliz basınına yaptığı açıklamada 'tehdidi' Hürmüz Boğazı’nın kapanmasına benzeterek şunları söyledi: ‘ABD hükümeti bile dikkat kesildi’ NYT’nin haberine göre ABD hükümeti bile, yapay zekanın savaşta kullanımı konusunda Anthropic ile anlaşmazlık yaşamasına rağmen, Mythos’a dikkat kesildi. Anthropic CEO’su Dario Amodei, bazı Trump yönetimi yetkililerinin modelin bilgisayar sistemlerinde yaratabileceği tahribat potansiyeline dikkat çekmesinin ardından Beyaz Saray yetkilileriyle görüştü. ‘Erişimi sınırlı tutuyoruz’ San Francisco merkezli Anthropic, The New York Times’a yaptığı açıklamada, güvenlik kaygıları nedeniyle Mythos’a erişimi sınırlı tuttuğunu belirtti. Şirket ayrıca, erişimi genişletmek için henüz net bir takvim olmadığını, ancak ABD hükümeti ve sektör ortaklarıyla birlikte sonraki adımları belirleyeceğini söyledi. Anthropic ayrıca, benzer siber yeteneklere sahip yapay zeka modellerinin en geç 18 ay içinde daha geniş şekilde yayımlanmasını beklediğini ve bunun kurumlara gerekli güvenlik önlemlerini almak için sınırlı bir zaman bıraktığını savundu.
anthropic, yapay zeka, birleşik krallık, abd, the new york times (nyt)
Anthropic’in yeni yapay zeka modeli Mythos, dünyada alarm zillerini çaldırdı
Mythos, Anthropic’in güçlü modele kimin erişeceğine karar vermesiyle birlikte, dünya genelinde merkez bankaları ve istihbarat kurumlarında acil durum tepkilerini tetikledi. Kanada Maliye Bakanı ise tehdidi Hürmüz Boğazı’nın kapanmasına benzetti.
Anthropic bu ay dünyaya, o kadar güçlü bir yapay zeka modeli geliştirdiğini ve bunun geniş çapta yayımlanamayacak kadar tehlikeli olduğunu söyledi.
‘Mythos’ adı verilen model, iki hafta içinde yapay zeka çağında şimdiye kadar görülmemiş bir küresel telaşı tetikledi. Anthropic’e göre Mythos, dünyanın bankalarını, elektrik şebekelerini ve hükümetlerini çalıştıran yazılımlardaki gizli açıkları bulup kullanma konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahip.
Model, The New York Times’ın haberine göre jeopolitik bir koz haline geldi ve bu koz bir ABD şirketinin elinde olması rahatsızlık yarattı.
'Tamamen kırmanın bir yolunu bulmuş olabilir'
Anthropic, Mythos modelini ABD dışında yalnızca Birleşik Krallık ile paylaştı. İngiltere Merkez Bankası Başkanı, şirketin ‘siber risk dünyasını tamamen kırmanın bir yolunu bulmuş olabileceği’ uyarısında bulundu.
Batı basınında yer alan haberlere göre Avrupa Merkez Bankası bankalara savunmaları hakkında sessizce sorular sormaya başladı. Kanada Maliye Bakanı Francois-Philleppe Champagne ise İngiliz basınına yaptığı açıklamada 'tehdidi' Hürmüz Boğazı’nın kapanmasına benzeterek şunları söyledi:
Hürmüz Boğazı’ndan farkı, boğazın nerede olduğunu ve ne kadar büyüklükte olduğunu biliyoruz… Anthropic konusunda ise tamamen bilinmezlikle yüz yüzeyiz.
‘ABD hükümeti bile dikkat kesildi’
NYT’nin haberine göre ABD hükümeti bile, yapay zekanın savaşta kullanımı konusunda Anthropic ile anlaşmazlık yaşamasına rağmen, Mythos’a dikkat kesildi. Anthropic CEO’su Dario Amodei, bazı Trump yönetimi yetkililerinin modelin bilgisayar sistemlerinde yaratabileceği tahribat potansiyeline dikkat çekmesinin ardından Beyaz Saray yetkilileriyle görüştü.
‘Erişimi sınırlı tutuyoruz’
San Francisco merkezli Anthropic, The New York Times’a yaptığı açıklamada, güvenlik kaygıları nedeniyle Mythos’a erişimi sınırlı tuttuğunu belirtti.
Şirket ayrıca, erişimi genişletmek için henüz net bir takvim olmadığını, ancak ABD hükümeti ve sektör ortaklarıyla birlikte sonraki adımları belirleyeceğini söyledi.
Anthropic ayrıca, benzer siber yeteneklere sahip yapay zeka modellerinin en geç 18 ay içinde daha geniş şekilde yayımlanmasını beklediğini ve bunun kurumlara gerekli güvenlik önlemlerini almak için sınırlı bir zaman bıraktığını savundu.
Mythos,
büyüyen küresel yapay zeka uçurumunun en son işareti olarak görülüyor.