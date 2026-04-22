İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
AKOM'dan İstanbul'a 'saatli' uyarı: Etkisini artıracak
AKOM, İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak kuvvetli yağışlara karşı uyarıda bulundu. Marmara genelinde etkili olacak yağışların cuma... 22.04.2026, Sputnik Türkiye
hava durumu
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
yağış
sağanak yağış uyarısı
13:55 22.04.2026
AKOM, İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak kuvvetli yağışlara karşı uyarıda bulundu. Marmara genelinde etkili olacak yağışların cuma gününe kadar süreceği, sıcaklıkların ise mevsim normallerinin altında kalacağı bildirildi.
AKOM'dan İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte öğle saatlerinden itibaren yağışların etkisini artıracağını ve yer yer kuvvetli şekilde görüleceğini açıkladı.
Vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Marmara genelinde etkili olacak

AKOM tarafından yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nin Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdiği belirtildi.
Bu sistemin bölge genelinde etkili olmaya devam edeceği ifade edildi.

Yağışlar cuma gününe kadar sürecek

Meteorolojik değerlendirmelere göre kentte cuma gününe kadar aralıklı yağış geçişleri bekleniyor.
Özellikle bugün öğle saatlerinden itibaren yağışların şiddetini artırarak yer yer kuvvetli şekilde görülmesi öngörülüyor.
Açıklamada, hava sıcaklıklarının 12-16 derece aralığında seyredeceği ve mevsim normallerinin altında kalmaya devam edeceği bildirildi.
Bu durumun, yağışla birlikte hissedilen sıcaklıkta daha belirgin düşüşlere neden olabileceği değerlendiriliyor.

Hafta sonu hava değişiyor

AKOM, hafta sonuna ilişkin de olumlu bir hava tahmini paylaştı. Buna göre, yağışların etkisini kaybetmesiyle birlikte kentte çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor.
Sıcaklıkların ise 20 derece civarına yükselmesi öngörülüyor.
