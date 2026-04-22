AKOM'dan İstanbul'a 'saatli' uyarı: Etkisini artıracak

22.04.2026, Sputnik Türkiye

AKOM'dan İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte öğle saatlerinden itibaren yağışların etkisini artıracağını ve yer yer kuvvetli şekilde görüleceğini açıkladı.Vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.Marmara genelinde etkili olacakAKOM tarafından yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nin Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdiği belirtildi.Bu sistemin bölge genelinde etkili olmaya devam edeceği ifade edildi.Yağışlar cuma gününe kadar sürecekMeteorolojik değerlendirmelere göre kentte cuma gününe kadar aralıklı yağış geçişleri bekleniyor.Özellikle bugün öğle saatlerinden itibaren yağışların şiddetini artırarak yer yer kuvvetli şekilde görülmesi öngörülüyor.Açıklamada, hava sıcaklıklarının 12-16 derece aralığında seyredeceği ve mevsim normallerinin altında kalmaya devam edeceği bildirildi.Bu durumun, yağışla birlikte hissedilen sıcaklıkta daha belirgin düşüşlere neden olabileceği değerlendiriliyor.Hafta sonu hava değişiyorAKOM, hafta sonuna ilişkin de olumlu bir hava tahmini paylaştı. Buna göre, yağışların etkisini kaybetmesiyle birlikte kentte çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor.Sıcaklıkların ise 20 derece civarına yükselmesi öngörülüyor.

