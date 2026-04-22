Abdulkadir Selvi: 'Samimiysen CHP milletvekillerinin istifasını getir'
© DHAHürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi
© DHA
Abone ol
Gazeteci Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında ara seçim çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e hitaben "Özel’e: Samimiysen CHP milletvekillerinin istifasını getir" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 14 Nisan'daki CHP TBMM Grup Toplantısı'nda ara seçim çağrısı yapmıştı. Konuyu gazeteci Abdulkadir Selvi köşesine taşıdı. Selvi bugünkü yazısında şunları kaydetti:
"Özgür Özel, 'Ara seçimin tarihini ilan edin, tüm istifaları kabul edeceğinizi söyleyin. 30 değil, Türkiye’nin en geniş coğrafyasında sandık kurulması için 50-55 milletvekilinin istifasını getirmeyenler namerttir. Hodri meydan' dedi. Özgür Özel’i meydan okuduğu için tebrik ediyorum. Siyaset iddia işidir. Hodri meydan çıkışının arkasında durması gerekiyor. Özal, 'hodri meydan' deyince Demirel, 'hodriye, hodri' demişti. Türkiye, 1991 seçimlerine gitmişti."
"Özgür Bey meydan okuduğuna göre, Meclis Başkanı’na giderken 50-55 milletvekilinin istifasını da yanında götürmesi beklenir. Gerçi iktidar kanadı, 'Getirsin 50-55 milletvekilinin istifasını. Hatta 50-55 milletvekili de yetmez. Samimiyse CHP milletvekillerinin tamamının istifasını versin. Sine-i millete dönsün. O zaman millet ne diyecek onu görelim' diyor."
"Özgür Bey, seçim çocuk oyuncağı değildir. Hodri meydan dediysen sözünün arkasında duracaksın. Yarından tezi yok 50-55 milletvekilinin istifasını sunacaksın. Hatta gerekiyorsa sine-i millete döneceksin. Hodriye, hodri."