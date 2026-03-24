İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Rozetini Özgür Özel taktı: Emine Ülker Tarhan CHP'ye döndü
Emine Ülker Tarhan CHP'ye geri döndü. 24.03.2026, Sputnik Türkiye
13:53 24.03.2026 (güncellendi: 16:53 24.03.2026)
© Raşit Aydoğan
Emine Ülker Tarhan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2026
Emine Ülker Tarhan CHP'ye geri döndü.
Emine Ülker Tarhan, CHP'nin bugünkü grup toplantısında partiye katıldı. Tarhan'ın rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

Emine Ülker Tarhan kimdir?

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 1986 yılında bitiren Emine Ülker Tarhan, 2001-2011 arasında Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nde tetkik hakimi olarak görev yaptı. Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) kurucu üyesi olan Tarhan, birliğin Genel Sekreterliği ve 15 Kasım 2009-10 Mart 2011 tarihleri arasında başkanlık görevlerini yürüttü.
Emine Ülker Tarhan, milletvekili aday adayı olmak için 2011'de hakimlik görevinden ve YARSAV başkanlığından istifa etti. 12 Haziran 2011 Seçimleri'nde TBMM 24. dönem Ankara Milletvekili seçildi. 29 Haziran 2011 tarihinden 26 Haziran 2013'e kadar CHP Grup Başkanvekilliği yaptı.
31 Ekim 2014 tarihinde CHP'den istifa etti. 14 Kasım 2014 tarihinde Anadolu Partisi'ni kurdu. Parti 2015 Kasım ayında yapılan seçimlerde yüzde 0,06 oy aldıktan sonra 12 Aralık 2015 tarihinde kendini feshetti.
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2026
CHP'den istifa etmişti: Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan, Özgür Özel hakkında suç duyurusu
9 Şubat, 12:51
Заголовок открываемого материала