Rozetini Özgür Özel taktı: Emine Ülker Tarhan CHP'ye döndü
Emine Ülker Tarhan CHP'ye geri döndü. 24.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-24T16:53+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/chpden-istifa-etmisti-kecioren-belediye-baskani-mesut-ozarslandan-ozgur-ozel-hakkinda-suc-duyurusu--1103366457.html
13:53 24.03.2026 (güncellendi: 16:53 24.03.2026)
Emine Ülker Tarhan, CHP'nin bugünkü grup toplantısında partiye katıldı. Tarhan'ın rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.
Emine Ülker Tarhan kimdir?
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 1986 yılında bitiren Emine Ülker Tarhan, 2001-2011 arasında Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nde tetkik hakimi olarak görev yaptı. Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) kurucu üyesi olan Tarhan, birliğin Genel Sekreterliği ve 15 Kasım 2009-10 Mart 2011 tarihleri arasında başkanlık görevlerini yürüttü.
Emine Ülker Tarhan, milletvekili aday adayı olmak için 2011'de hakimlik görevinden ve YARSAV başkanlığından istifa etti. 12 Haziran 2011 Seçimleri'nde TBMM 24. dönem Ankara Milletvekili seçildi. 29 Haziran 2011 tarihinden 26 Haziran 2013'e kadar CHP Grup Başkanvekilliği yaptı.
31 Ekim 2014 tarihinde CHP'den istifa etti. 14 Kasım 2014 tarihinde Anadolu Partisi'ni kurdu. Parti 2015 Kasım ayında yapılan seçimlerde yüzde 0,06 oy aldıktan sonra 12 Aralık 2015 tarihinde kendini feshetti.