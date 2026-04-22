Suudi Arabistan: Türkiye’ye uzanacak demir yolu için çalışmalar yıl sonuna kadar tamamlanacak

Suudi Arabistan: Türkiye’ye uzanacak demir yolu için çalışmalar yıl sonuna kadar tamamlanacak

Sputnik Türkiye

Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanı Salih el-Casir, Türkiye ile Ürdün ve Suriye üzerinden uzanacak demir yolu hattına ilişkin ortak fizibilite çalışmalarının yıl... 22.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-22T13:56+0300

2026-04-22T13:56+0300

2026-04-22T13:56+0300

Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanı Salih el-Casir, Al Arabiya kanalına konuya ilişkin açıklamada bulundu.Bakan Casir, Suudi Arabistan ile Türkiye'yi Ürdün ve Suriye üzerinden birbirine bağlayacak demir yolu projesine ilişkin ortak çalışmaların sürdüğünü belirtti.Casir, demir yolu için yapılan ortak çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasının beklendiğini ifade etti.Türkiye, Suriye ve Ürdün hattına ilişkin çalışmalar sürüyorUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ürdün'e ziyareti sırasında Türkiye, Suriye ve Ürdün’ü birbirine bağlayacak "modern Hicaz Demir Yolu"nun inşa edilmesinin planlandığını söylemişti.Uraloğlu, üç ülke arasında inşa edilecek demir yolu hattının ilerleyen süreçte Suudi Arabistan ve Umman'a kadar uzatılmasının planlandığını ifade etmişti.Projenin hayata geçirilmesiyle Ürdün'den çıkacak yüklerin Suriye üzerinden Türkiye'ye, buradan da Avrupa ve Orta Asya'ya ulaştırılmasının hedeflendiğini belirten Uraloğlu, böylece Kızıldeniz'in Akdeniz ve Avrupa ile bağlanmasının amaçlandığını vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/ulastirma-bakani-uraloglu-hurmuz-bogazindan-1-gemi-gecirdik-1104244269.html

suudi arabistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

suudi arabistan, türkiye, abdulkadir uraloğlu