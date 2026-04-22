ABD, 2027’de NATO’ya yaklaşık 1.4 milyar dolar ayırmayı planlıyor

ABD, 2027’de NATO’ya yaklaşık 1.4 milyar dolar ayırmayı planlıyor

Pentagon’un 2027 mali yılı bütçe talebine göre, ABD’nin NATO’nun ortak askeri bütçesi ve güvenlik yatırımları programı için ayırmayı planladığı toplam kaynak... 22.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-22T00:23+0300

2026-04-22T00:23+0300

2026-04-22T00:23+0300

dünya

pentagon

abd

nato

washington

bütçe

abd savunma bakanlığı (pentagon)

askeri bütçe

finansman

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) 2027 mali yılı bütçe talebi belgelerine göre, Washington, NATO'nun ihtiyaçları için toplamda yaklaşık 1.4 milyar dolar kaynak ayırmayı planlıyor.Belgeye göre, 2027 mali yılı bütçesinde, NATO’nun ortak askeri bütçesine ilişkin genel mali ihtiyaçları karşılamak üzere işletme ve bakım kaleminden 756.7 milyon dolar ayrılması öngörülüyor. Pentagon bütçesindeki bu kalemin 2026 mali yılına kıyasla 96.1 milyon dolar artış gösterdiği kaydedildi.Ayrıca, NATO Güvenlik Yatırımları Programı kapsamında 2027 mali yılı için 604.3 milyon dolar bütçe planlandığı belirtildi. Bu rakamın 2027 yılına ilişkin mevcut program çerçevesinde belirlenen ihtiyaçları karşıladığı ve Haziran 2022’deki NATO zirvesinde liderler tarafından kararlaştırılan finansman artışını yansıttığı ifade edildi.Böylece, ABD’nin NATO’ya 2027 mali yılında sağlamayı planladığı toplam finansmanın 1.36 milyar dolar seviyesine ulaşacağı belirtildi.

washington

pentagon, abd, nato, washington, bütçe, abd savunma bakanlığı (pentagon), askeri bütçe, finansman