https://anlatilaninotesi.com.tr/20260421/belcikadan-ukraynaya-abd-silahlari-icin-100-milyon-euro-1105177773.html
Belçika’dan Ukrayna’ya ABD silahları için 100 milyon euro
Belçika Dışişleri Bakanı Prevost, Ukrayna'ya ABD'den silah alması için ek 100 milyon euro tahsis edeceklerini belirtti. 21.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-21T14:08+0300
ukrayna kri̇zi̇
belçika
ukrayna
askeri yardım
silah
silah yardımı
abd
avrupa birliği
nato
ab
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/15/1105177759_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_01403e95a83065ada4ec5da12556d7e6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/15/1105177759_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3c9ec796fcc81655f50ee4ba738ac806.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
14:03 21.04.2026 (güncellendi: 14:08 21.04.2026)
Belçika Dışişleri Bakanı Prevost, Ukrayna’ya ABD’den silah alması için ek 100 milyon euro tahsis edeceklerini belirtti.
Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevost, Lüksemburg'da yapılacak Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısı öncesinde, Öncelikli Ukrayna İhtiyaçları Listesi (PURL) kapsamında planladıkları yardımla ilgili açıklamada bulundu.
Prevost, “Belçika, PURL programı kapsamında, ek 100 milyon euro daha ayırmaya karar verdi” ifadesini kullandı.
Belçikalı diplomat, Macaristan'daki seçimlerin ardından, AB ülkelerinin Ukrayna’ya 90 milyar euro’luk kredinin ve Rusya yönelik yaptırımların 20. paketinin önünü açabileceği umudunu dile getirdi.
Rusya, Ukrayna'ya yapılan silah yardımlarının çözümü engellediğine ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya çektiğine inanıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, silah taşıyan her bir nakliye aracının Rus ordusu için meşru hedef olduğunu kaydetmişti.