Belçika’dan Ukrayna’ya ABD silahları için 100 milyon euro

Belçika’dan Ukrayna’ya ABD silahları için 100 milyon euro

Sputnik Türkiye

Belçika Dışişleri Bakanı Prevost, Ukrayna’ya ABD’den silah alması için ek 100 milyon euro tahsis edeceklerini belirtti. 21.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-21T14:03+0300

2026-04-21T14:03+0300

2026-04-21T14:08+0300

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevost, Lüksemburg'da yapılacak Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısı öncesinde, Öncelikli Ukrayna İhtiyaçları Listesi (PURL) kapsamında planladıkları yardımla ilgili açıklamada bulundu.Prevost, “Belçika, PURL programı kapsamında, ek 100 milyon euro daha ayırmaya karar verdi” ifadesini kullandı.Belçikalı diplomat, Macaristan'daki seçimlerin ardından, AB ülkelerinin Ukrayna’ya 90 milyar euro’luk kredinin ve Rusya yönelik yaptırımların 20. paketinin önünü açabileceği umudunu dile getirdi.Rusya, Ukrayna'ya yapılan silah yardımlarının çözümü engellediğine ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya çektiğine inanıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, silah taşıyan her bir nakliye aracının Rus ordusu için meşru hedef olduğunu kaydetmişti.

belçika

ukrayna

abd

rusya

Sputnik Türkiye

belçika, ukrayna, askeri yardım, silah, silah yardımı, abd, avrupa birliği, nato, ab, rusya