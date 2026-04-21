Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki: Hayali deniz sınırları çizen haritaların geçerliliği yok
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Balıkçılık Denetim Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki yayımlanan kısıtlamalar ve haritalara sert tepki gösterdi... 21.04.2026, Sputnik Türkiye
Yunanistan Balıkçılık Denetim Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayımlanan kısıtlamalar ve haritalar hakkında açıklama yapan Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve Akdeniz’de var olmayan, "hayali deniz sınırları" çizen bu haritaların kabul edilemez olduğu ifade etti. Açıklamada, "Bu alanlarda Türk deniz yetki alanlarını ihlal eden haritaların geçerliliği yoktur. Yunanistan’ın 6 deniz mili genişliğindeki karasularının ötesinde, yetki sahibi olmadığı yerler ile deniz alanlarında ve uluslararası sularda balıkçılık faaliyetlerine getirdiği gayrihukuki kısıtlamalar Türkiye bakımından keza yok hükmündedir." ifadeleri yer aldı. Türkiye bakımından keza yok hükmündedirBakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan Balıkçılık Denetim Müdürlüğünün resmi internet sitesinde; Ege ve Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın yetki sahibi olmadığı bazı alanlarda balıkçılığa yasak bölgeler tesis edildiği ve uluslararası hukuka aykırı çeşitli haritalar yayımlandığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve Akdeniz’de var olmayan, "hayali deniz sınırları" çizen bu haritaların kabul edilemez olduğu ifade edilerek şu ifadelere yer verildi:"Bu alanlarda Türk deniz yetki alanlarını ihlal eden haritaların geçerliliği yoktur. Yunanistan’ın 6 deniz mili genişliğindeki karasularının ötesinde, yetki sahibi olmadığı yerler ile deniz alanlarında ve uluslararası sularda balıkçılık faaliyetlerine getirdiği gayrihukuki kısıtlamalar Türkiye bakımından keza yok hükmündedir."Tek taraflı tasarruflar kabul edilmeyecekTürkiye'nin, Türk balıkçılarının uluslararası hukuka ve tarihi haklara dayalı meşru faaliyetlerini koruyacağının altı çizilen açıklamada, bu faaliyetlere yönelik getirilebilecek hiçbir "tek taraflı ve gayrihukuki" tasarrufun kabul edilmeyeceği vurgulandı.Açıklamanın sonunda, iki ülke arasındaki diyaloğun önemine değinilerek şu değerlendirmede bulunuldu:"Bu anlayışla, Türkiye’nin 7 Aralık 2023 tarihli 'Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi' çerçevesinde sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk temelinde çözümü için samimi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği yönündeki tutumunu muhafaza ettiğini hatırlatırız."
