Trump: İran ateşkes anlaşmasını defalarca ihlal etti

Sosyal medya platformu üzerinden paylaşım yapan ABD Başkanı Donald Trump, 'İran'ın geçici ateşkes anlaşmasını defalarca ihlal ettiğini' ileri sürdü. 21.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-21T14:55+0300

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ateşkesi birçok kez ihlal ettiğini söyledi. Trump, İran ile yürütülen geçici ateşkesin bitimine saatler kala Truth Social hesabından açıklama yaptı. İran ile ABD arasında İslamabad'da alınan kararla geçici ateşkes sağlanmıştı, ateşkes çarşamba günü sona erecek. ABD basınına dün açıklamalarda bulunan Trump, JD Vance liderliğindeki ABD heyetinin Pakistan'a doğru yola çıktıklarını belirterek İran heyetinin de ikinci tur müzakereleri için İslamabad'da bulunması gerektiğini belirtmişti. Görüşmelerde ilerleme sağlanması halinde İranlı üst düzey liderlerle doğrudan temas kurmaya hazır olduğunu belirten Trump, 'Anlaşma bugün imzalanabilir' ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan İranlı yetkililer, henüz ABD ile ikinci tur görüşmelere katılmak gibi bir planlarının olmadığını belirtiyor.

