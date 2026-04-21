https://anlatilaninotesi.com.tr/20260421/abd-basini-vance-iran-gorusmeleri-icin-bugun-islamabada-gidecek-1105175445.html
ABD basını: Vance İran görüşmeleri için bugün İslamabad'a gidecek
ABD basını: Vance İran görüşmeleri için bugün İslamabad'a gidecek
Sputnik Türkiye
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İran ile yürütülecek görüşmelere katılmak üzere bugün Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gideceği iddia edildi. 21.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-21T12:57+0300
2026-04-21T12:57+0300
2026-04-21T12:57+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0c/1104948796_0:163:3062:1885_1920x0_80_0_0_7870ffc9f3278995d83573beab5c9131.jpg
ABD merkezli Axios'un isimleri açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Vance'in, İran ile yürütülecek kalıcı ateşkes görüşmelerinde ABD heyetine başkanlık etmek üzere bugün İslamabad'a gitmesi bekleniyor.ABD Başkanı Donald Trump, New York Post'a verdiği röportajda İslamabad'daki görüşmelere Vance, Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in katılacağını teyit etmişti.İran ise söz konusu iddiayı ne doğrulamış ne de İslamabad'a bir heyet gönderme kararı aldığını açıklamıştı. Ancak Pakistanlı kaynaklar, New York Post'a, Tahran'ın "ikinci bir tur için istekli" olduğunu ancak bu konuda "henüz bir karar alınmadığını" söylemişti.ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.Washington ve Tahran yönetimleri, 11 Nisan'da Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüş ancak görüşmelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0c/1104948796_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_e13686e600447b15f513dea19a477714.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
steve witkoff, jared kushner, axios, i̇ran, i̇slamabad, j.d. vance
steve witkoff, jared kushner, axios, i̇ran, i̇slamabad, j.d. vance
ABD basını: Vance İran görüşmeleri için bugün İslamabad'a gidecek
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İran ile yürütülecek görüşmelere katılmak üzere bugün Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gideceği iddia edildi.
ABD merkezli Axios'un isimleri açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Vance'in, İran ile yürütülecek kalıcı ateşkes görüşmelerinde ABD heyetine başkanlık etmek üzere bugün İslamabad'a gitmesi bekleniyor.
ABD Başkanı Donald Trump, New York Post'a verdiği röportajda İslamabad'daki görüşmelere Vance, Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in katılacağını teyit etmişti.
İran ise söz konusu iddiayı ne doğrulamış ne de İslamabad'a bir heyet gönderme kararı aldığını açıklamıştı. Ancak Pakistanlı kaynaklar, New York Post'a, Tahran'ın "ikinci bir tur için istekli" olduğunu ancak bu konuda "henüz bir karar alınmadığını" söylemişti.
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.
Washington ve Tahran yönetimleri, 11 Nisan'da Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüş ancak görüşmelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.