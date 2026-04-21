Trump, ateşkesi uzattı

Donald Trump, askeri hazırlıkların sürdüğünü ve ablukanın devam edeceğini belirtirken, İran’dan ortak bir teklif sunulana kadar ateşkesin uzatıldığını duyurdu. 21.04.2026, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.Donald Trump, ''Pakistan’dan Mareşal Asim Munir ve Başbakan Şahbaz Şerif, İran’a yönelik saldırımızı, ülke liderleri ve temsilcileri ortak bir teklif sunana kadar ertelememizi istedi. Bu doğrultuda, orduma ablukanın sürdürülmesi ve her bakımdan hazır durumda kalması yönünde emir verdim. İran tarafından bir teklif sunulup görüşmeler tamamlanana kadar ateşkesi uzatacağım'' dedi.

