Starmer’dan 'Epstein krizi' açıklaması: 'Pazartesi parlamentoya gidip her şeyi anlatacağım'
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Jeffrey Epstein bağlantılı büyükelçi ataması tartışmalarıyla ilgili konuştu. Starmer, güvenlik soruşturmasının olumsuz... 17.04.2026, Sputnik Türkiye
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Jeffrey Epstein bağlantıları nedeniyle tartışma yaratan büyükelçi ataması konusunda kendisini savundu. Starmer, sürece ilişkin tüm detayları pazartesi günü parlamentoda açıklayacağını söyledi.Starmer, ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein ile bağlantıları bulunan eski bakan Peter Mandelson hakkında olumsuz güvenlik soruşturmasından haberdar edilmediğini ileri sürdü.“Bana bunun söylenmemesi affedilemez” diyen Starmer, “Parlamentoya süreçlerin doğru işlediğini söyledim. Ancak Mandelson’ın güvenlik soruşturmasını geçemediği bilgisinin bana verilmemesi kabul edilemez” ifadelerini kullandı.'Pazartesi parlamentoya gideceğim'Konuyla ilgili tepkisini açıkça dile getiren Starmer, “Bu konuda çok sinirliyim. Bu nedenle pazartesi günü meclise giderek tüm ilgili planları tam bir şeffaflıkla açıklayacak ve parlamentonun, resmin tamamını görmesini sağlayacağım” dedi.Starmer ayrıca bakanların da söz konusu güvenlik raporundan haberdar olmadığını iddia etti.Güvenlik raporu tartışmasıİngiliz basınında yer alan haberlere göre, Kabine Ofisi tarafından hazırlanan raporda Mandelson’ın Epstein ile ilişkileri, mali bağlantıları ve İngiltere’nin itibarı açısından oluşturabileceği riskler detaylı şekilde yer aldı.Ancak Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin istisnai yetki kullanarak bu olumsuz raporu görmezden geldiği iddia edildi.Epstein belgelerindeki 75 bin dolar detayıABD’de ortaya çıkan belgelerde, Mandelson’ın Epstein’dan 75 bin dolar aldığı ve aralarındaki yakın ilişkiye dair yazışmaların bulunduğu öne sürüldü.Tüm bu gelişmelerin ardından Mandelson görevlerinden ayrılırken, Starmer daha önce yaptığı açıklamada atama süreci nedeniyle özür dilemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260417/ingiltere-karisiyor-starmer-istifa-1105076194.html
