https://anlatilaninotesi.com.tr/20260421/rusyada-tamamen-yerli-uretim-yeni-helikopteri-asiri-soguklarda-test-edildi-1105171919.html
Rusya’da tamamen yerli üretim yeni helikopteri aşırı soğuklarda test edildi
Rus teknoloji devi Rostec'e bağlı ‘Rusya Helikopterleri’ şirketi, yeni çok amaçlı Mi-171A3 helikopterinin eksi 50 soğukta başarıyla test edildiğini duyurdu. 21.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-21T11:25+0300
dünya
rusya
yakutistan
yakutsk
rostec
rusya helikopterleri
mi-171
testler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/15/1105171704_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c11ed7ee5bf64d483f27f2453138316f.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260421/rusyada-ukraynali-dolandiricilara-yardim-eden-suc-gruplarin-faaliyetine-son-verildi-1105169265.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/15/1105171704_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_5e37222a52694895586780d3ae1f0242.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
11:21 21.04.2026 (güncellendi: 11:25 21.04.2026)
Rusya Helikopterleri şirketinin yaptığı açıklamada, açık deniz operasyonları, arama kurtarma, kargo ve yolcu taşımacılığı için tasarlanan Mi-171A3 helikopterinin Yakutistan’da aşırı soğuk şartlarda test edildiğini bildirildi.
Test çalışmaları, Yakutsk ve Homustah hava alanlarında gerçekleştirildi. Testler sırasında helikopterin tüm sistemleri istikrar sergileyerek aşırı soğuklarda sondaj platformlarına iniş ve kalkış yapabilme yeteneğini doğruladı.
Rostec’ten yapılan açıklamada, “İşletmeciler, yerli üretim Mi-171A3’e büyük görevler yükleyecek. Bu nedenle her türlü iklimde güvenilirliğinin mutlak olması gerekiyor. ‘Rusya Helikopterleri’ uzmanları, Yakutistan'ın aşırı soğuklarında 66 hava ve 22 kara testi gerçekleştirdi. Bu testler, uçağın performansını doğruluyor ve çalışma sıcaklığı aralığını genişletme fırsatı veriyor” ifadesi kullanıldı.
Deniz üzerindeki uçuşların güvenliğini artırmak için Mi-171A3, acil iniş sistemi, güçlendirilmiş iniş takımı ve yolcular ile mürettebat için özel koltuklarla donatıldı. Helikopter, çarpışmaya dayanıklı bir gövdeye ve acil iniş sırasında yakıt sızıntılarını ve yangınları önleyen bir yakıt sistemine sahip.