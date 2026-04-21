Rusya’da tamamen yerli üretim yeni helikopteri aşırı soğuklarda test edildi

Rusya’da tamamen yerli üretim yeni helikopteri aşırı soğuklarda test edildi

Sputnik Türkiye

Rus teknoloji devi Rostec'e bağlı ‘Rusya Helikopterleri’ şirketi, yeni çok amaçlı Mi-171A3 helikopterinin eksi 50 soğukta başarıyla test edildiğini duyurdu. 21.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-21T11:21+0300

2026-04-21T11:21+0300

2026-04-21T11:25+0300

Rusya Helikopterleri şirketinin yaptığı açıklamada, açık deniz operasyonları, arama kurtarma, kargo ve yolcu taşımacılığı için tasarlanan Mi-171A3 helikopterinin Yakutistan’da aşırı soğuk şartlarda test edildiğini bildirildi.Test çalışmaları, Yakutsk ve Homustah hava alanlarında gerçekleştirildi. Testler sırasında helikopterin tüm sistemleri istikrar sergileyerek aşırı soğuklarda sondaj platformlarına iniş ve kalkış yapabilme yeteneğini doğruladı.Rostec’ten yapılan açıklamada, “İşletmeciler, yerli üretim Mi-171A3’e büyük görevler yükleyecek. Bu nedenle her türlü iklimde güvenilirliğinin mutlak olması gerekiyor. ‘Rusya Helikopterleri’ uzmanları, Yakutistan'ın aşırı soğuklarında 66 hava ve 22 kara testi gerçekleştirdi. Bu testler, uçağın performansını doğruluyor ve çalışma sıcaklığı aralığını genişletme fırsatı veriyor” ifadesi kullanıldı.Deniz üzerindeki uçuşların güvenliğini artırmak için Mi-171A3, acil iniş sistemi, güçlendirilmiş iniş takımı ve yolcular ile mürettebat için özel koltuklarla donatıldı. Helikopter, çarpışmaya dayanıklı bir gövdeye ve acil iniş sırasında yakıt sızıntılarını ve yangınları önleyen bir yakıt sistemine sahip.

rusya

yakutistan

yakutsk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, yakutistan, yakutsk, rostec, rusya helikopterleri, mi-171, testler