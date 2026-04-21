Lavrov: Rusya, Körfez ülkeleri ve İran arasındaki ilişkilerin düzelmesine katkı sunmaya hazır
lavrov libya
Moskova'daki basın toplantısında Ortadoğu krizine değinen Lavrov, Rusya'nın İran ile Körfez ülkelerini birbirine yakınlaştırmak için katkı yapmaya hazır olduğu mesajını veri.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Körfez'deki Arap monarşileri ile İran arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yardımcı olmaya hazır olduğunu belirtti.
Lavrov, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakan Vekili Taher el-Baour ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:
🔴Rusya'nın, Körfez'deki Arap monarşileri ile İran arasındaki ilişkilerin normalleşmesine katkıda bulunma kararlılığını bir kez daha teyit ediyoruz
🔴Libya'nın Ukrayna krizindeki tutumuna ve BM'de bu konudaki dengeli duruşuna değer veriyoruz Rusya ve Libya, hükümetler arası ticaret komisyonunun çalışmalarını yeniden başlatma konusunda anlaştı
🔴Rusya ve Libya, Bingazi'de Rusya Başkonsolosluğu açılması konusunda mutabık kaldı
📍Taher el-Baour'un açıklamaları:
🔴En başından beri İran'a yönelik saldırıları kınadık ve kardeş Körfez ülkelerine yönelik saldırıları da kabul etmedik
🔴Bölgede insanların güvenliğini sağlamak ve enerji arz güvenliğini garanti altına almak için kalıcı bir ateşkes istiyoruz
🔴Filistin ve Lübnan'daki insan hakları ihlallerini kınıyoruz
