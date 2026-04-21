Rekabet Kurumu'ndan ünlü kozmetik firmasına soruşturma: Fiyatları 'yapay' olarak yükselttiği iddia edildi

Rekabet Kurumu, Hobi Kozmetik hakkında 'tek fiyat' iddialarına yönelik soruşturma başlattı. Şirketin düşük fiyatla ürün satan noktalara ürün tedarikini kestiği...

Türkiye'de kozmetik sektörünün önde gelen şirketleri arasında yer alan Hobi Kozmetik hakkında Rekabet Kurumu tarafından soruşturma başlatıldı. Kurum, şirketin 'tek fiyat' uygulaması yaptığı, rekabet kurallarına aykırı yönlendirme yaptığı ve fiyatları yapay olarak artırdığı iddialarını araştıracak. Ön araştırmadaki bulgular ciddi ve yeterli bulunduRekabet Kurulu, Dabur International Limited'in Türkiye'de faaliyet gösteren iştirakleri Hobi Kozmetik İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ ile RA Pazarlama Ltd. Şti.'den oluşan ekonomik bütünlüğe soruşturma açılmasına karar verdi.Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, söz konusu ekonomik bütünlük tarafından alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirlemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasına yönelik olarak yapılan ön araştırmanın Kurulca karara bağlandığı bildirildi. Açıklamada, ön araştırmada elde edilen bilgileri ve belgeleri müzakere eden Kurul'un, bulguları ciddi ve yeterli bularak ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasına karar verdiği belirtildi.Düşük fiyatlı ürün yapan noktalara ürün gönderilmiyor iddiası Hobi Kozmetik'in, "Hobby" markası altında, duş jeli, sıvı sabun, ıslak havlu, saç bakım ürünleri, saç şekillendirme ürünleri ile cilt bakım ürünlerinin üretimi ve tedariki alanlarında 200'den fazla kişisel bakım ve kozmetik ürününden oluşan bir portföyle faaliyet gösterdiğine işaret edilen açıklamada, teşebbüsün pazarlama ve satış faaliyetlerinin yurt dışı bakımından Hobi Kozmetik, yurt içinde ise RA Pazarlama tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi. Açıklamada, dosya kapsamında, şirketin belirlediği fiyatlara uyan satış noktalarına belli avantajlar sağlandığı tespit edildiğine dikkat çekilerek, buna karşın bu fiyatlardan daha düşük fiyatlarla satış yapan noktalara ürün tedarikinin kesildiğine yönelik bulguların da değerlendirileceği belirtildi.'Fiyatları yapay olarak yükseltmenin önünü açıyor'Soruşturma sonucunda, iddialar doğrulanırsa, satıcıların kendi satış fiyatlarını serbestçe belirlemesinin önüne geçildiğinin kesinleşmiş olacağı belirtilen açıklamada, "Bu durum fiyatların yapay olarak yükseltildiği anlamına geliyor. Yani Rekabet Kurumunun bu tarz soruşturmaları tüketicilerin daha uygun fiyatlara ulaşmasının önünü açıyor." ifadeleri kullanıldı.Kurul tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260417/turkiyenin-dev-market-zinciri-satisa-cikti-yeni-sahibi-belli-oldu-1105108599.html

