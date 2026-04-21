Ücretleri 2 milyona dayanan özel okullarla ilgili Rekabet Kurumu Başkanı uyardı: Soruşturma genişleyecek
Ücretleri 2 milyona dayanan özel okullarla ilgili Rekabet Kurumu Başkanı uyardı: Soruşturma genişleyecek
Özel okullarda eğitim, yemek ve kırtasiye fiyatlarının yüksekliği nedeniyle çok sayıda şikayet olduğunu belirten Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, özel... 21.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-21T13:11+0300
2026-04-21T13:11+0300
2026-04-21T13:12+0300
Türkiye'de özel okul fiyatlarının yüksekliği nedeniyle birçok veli şikayetçi olurken Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, "Bu konuda çok sayıda şikayet vardı. Tahmin ediyorum ki özel okullar soruşturması ciddi anlamda artan sayıyla devam edecek." dedi. Çok sayıda şikayet geliyorEğitim ile yemek ve kırtasiye gibi yan hizmetleri fiyatları nedeniyle açtıkları soruşturmayı anımsatan Küle, "Özel okullar alanında da 19 teşebbüse soruşturma başlattık. Ancak sayının artacağını düşünüyorum. Her birimizin çocukları özel okullara gidiyor. Özel okullara ilişkin çok fazla şikayet geliyor bize. Bu şikayetler bizim soruşturma açmamıza neden oldu. Bu konuda çok sayıda şikayet vardı. Tahmin ediyorum ki özel okullar soruşturması ciddi anlamda artan sayıyla devam edecek." dedi.
rekabet kurulu, rekabet kurumu, rekabet kanunu, özel okul, özel okul fiyatları, özel okul ücretleri
Ücretleri 2 milyona dayanan özel okullarla ilgili Rekabet Kurumu Başkanı uyardı: Soruşturma genişleyecek
13:11 21.04.2026 (güncellendi: 13:12 21.04.2026)
Özel okullarda eğitim, yemek ve kırtasiye fiyatlarının yüksekliği nedeniyle çok sayıda şikayet olduğunu belirten Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, özel okullar soruşturmalarının sayısının artacağını dile getirdi.
Türkiye'de özel okul fiyatlarının yüksekliği nedeniyle birçok veli şikayetçi olurken Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, "Bu konuda çok sayıda şikayet vardı. Tahmin ediyorum ki özel okullar soruşturması ciddi anlamda artan sayıyla devam edecek." dedi.
Çok sayıda şikayet geliyor
Eğitim ile yemek ve kırtasiye gibi yan hizmetleri fiyatları nedeniyle açtıkları soruşturmayı anımsatan Küle, "Özel okullar alanında da 19 teşebbüse soruşturma başlattık. Ancak sayının artacağını düşünüyorum. Her birimizin çocukları özel okullara gidiyor. Özel okullara ilişkin çok fazla şikayet geliyor bize. Bu şikayetler bizim soruşturma açmamıza neden oldu. Bu konuda çok sayıda şikayet vardı. Tahmin ediyorum ki özel okullar soruşturması ciddi anlamda artan sayıyla devam edecek." dedi.