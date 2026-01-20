https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/veliler-endiseli-yeni-donem-ozel-okul-ucretleri-2-milyon-liraya-dayandi-1102872332.html

Yeni dönem özel okul maliyeti 2 milyon liraya dayandı

Yeni dönem özel okul maliyeti 2 milyon liraya dayandı

Özel okullarda 2026-2027 eğitim öğretim yılı için birinci sınıf ücreti eğitim, yemek ve KDV dahil 1.3 milyon TL'ye kadar çıkarken, servis, kitap ve ek...

Özel okulların erken kayıt dönemleri açıldı, bursluluk sınavları uygulandı ve yeni dönem ücretleri paylaşılmaya başlandı. Birinci sınıf, 2026–2027 döneminde ücret artışlarının en sert hissedildiği kademelerden biri oldu. Kademe başlangıcı sayılması nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu sınıflar için izin verdiği yüzde 43.92’lik azami artış oranı birçok okulda doğrudan uygulandı. Güncel tablolar, yemek ve KDV dahil edildiğinde birinci sınıfta toplam yıllık maliyetlerin birçok okulda 1 milyon TL’yi aştığını ortaya koyuyor.En yüksek ücret birinci sınıflardaBirinci sınıf için açıklanan en yüksek ücretler 1.5 milyon TL seviyesine yaklaştı. Hürriyet'ten Zülal Atagün'ün haberine göre yalnızca yemek bedelinin 180-220 bin TL aralığına ulaşması ve ulaşım, kıyafet gibi kalemlerin eklenmesi bütçeyi daha da artırıyor. İlkokul 2’nci sınıftan ortaokul son sınıfa kadar olan ara sınıflarda zam oranı görece daha düşük. Bu kademelerde MEB’in belirlediği yüzde 30.74’lük tavan artış uygulanıyor. Ancak mevcut yüksek ücret seviyesi nedeniyle toplam maliyetler hâlâ oldukça yüksek. Ara sınıflarda yemek ve KDV dahil yıllık maliyetlerin 400 bin ile 800 bin TL aralığında seyrettiği, sınav odaklı ve takviye programları yoğun okullarda bu tutarların 1 milyon TL’nin üzerine çıktığı görülüyor.Yemek ve servis bedeli ücreti katlıyor2026-2027 döneminde üst segment bir özel okulda eğitim bedeli 1 milyonu geçerken; servis giderleri, kitap, dijital içerik, takviye kursları, etkinlikler, diğer ihtiyaçlar ve KDV eklendiğinde toplam yıllık maliyet 1 buçuk milyon TL bandına çıkıyor. En yüksek kampus ücretlerinin ve tüm ek hizmetlerin tercih edildiği durumlarda ise bu tutar 2 milyon TL sınırına dayanıyor.MEB’in üst sınırı ne?MEB tarafından yapılan değişikliğe göre, ara sınıflarda eğitim ücretlerine yapılabilecek artış ÜFE ve TÜFE ortalaması alınarak 1.05 katsayısı ile çarpılarak hesaplanıyor. Buna göre ara sınıflarda azami artış yüzde 30.74 olarak belirlendi. Diğer yandan kademe başlangıçlarında belirlenen fiyatlar için de bu yıl ilk kez üst sınır uygulamasını hayata geçirilerek azami artış yüzde 43.92 oldu. Eğitim dışı hizmetlerde ise bu artış yüzde 29.28 olarak uygulanıyor.

