Putin: Özel askeri operasyonun hedeflerine ulaşacağından eminim
Rus lider Putin, Rusya’nın özel askeri operasyonun nihai sonuçları hakkında kamuya yönelik açıklama yapmayacağına dikkat çekerek, operasyonun hedeflerine... 21.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-21T18:12+0300
Rus lider Putin, Rusya’nın özel askeri operasyonun nihai sonuçları hakkında kamuya yönelik açıklama yapmayacağına dikkat çekerek, operasyonun hedeflerine ulaşacağından emin olduğunu vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yerel yönetim temsilcileriyle yaptığı toplantıda konuştu.
Rusya’nın özel askeri operasyonun sonuçları hakkında kamuya yönelik açıklama yapmayacağını, ancak önündeki görevleri yerine getirmeye devam edeceğini belirtti.
Bunun nasıl sonuçlanacağını biliyoruz, ancak bu konuda kamuya yönelik herhangi bir açıklama yapmayacağız, ancak belirlediğimiz hedefleri uygulayıp bunun için çaba göstereceğiz ve önümüzdeki görevleri yerine getireceğiz. Bunların başarılacağından eminim
'Ukrayna sınırında kademeler halinde bir güvenlik bölgesi oluşturuluyor'
Ukrayna sınırında kademeler halinde bir güvenlik bölgesi oluşturulduğunu anlatan Putin, Rusya'nın kendi bölgelerine yönelik tehdidi ortadan kaldırana kadar bunu yapmaya devam edeceğinin altını çizdi.
Rus lider, Kiev yönetiminin Rusya'nın gelecekte kazanacağı zaferle oluşacak durumun nasıl ‘resmileştirileceğinin' üzerinde düşündüğünü dile getirdi.
'Küçük askerler diye bir şey olamaz, asker olmak bir gururdur'
Bir yetkilinin yerel yönetim temsilcilerini 'belediye hizmetinin küçük askerleri' olarak nitelendirmesi üzerine Putin, belediyelerin önemli rolüne dikkat çekerek 'küçük askerler' diye bir şey olmadığını, yerel yönetim temsilcilerinin ülkenin tamamına hizmet etme gibi çok önemli bir misyonu yerine getirdiğini vurguladı.