Prof. Dr. Naci Görür, bir kenti işaret ederek uyardı: 'KAF burayı çok sıkıştırıp yükledi'
Sputnik Türkiye
Hakkari'de etkili olan sağanak yağışlar heyelan ve su baskınlarına yol açarken, Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir deprem uyarısı geldi. Görür, bölgenin...
Hakkari’de sağanak yağış etkisini sürdürdü. Kent genelinde birkaç gün devam eden yağışlar, heyelan ve su baskınlarına neden oldu.Bazı yolların ulaşıma kapandığı bölgede, özellikle Hakkari-Van karayolunda ulaşımda aksamalar yaşandı.Hakkari Valiliği, heyelan yaşanan bölgelerde kuvvetli yağış nedeniyle riskin sürdüğüne dikkat çekti.Yapılan açıklamada, söz konusu güzergahın kullanılmasının büyük tehlike oluşturabileceği belirtilerek vatandaşlara uyarıda bulunuldu.Naci Görür’den deprem uyarısıBölgede yaşanan heyelanların ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür de dikkat çeken bir açıklama yaptı.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, Hakkari’nin deprem tehdidi altında olduğunu vurguladı.'KAF burayı çok sıkıştırıp yükledi'Görür açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Daha önce uyarmıştım, Hakkari deprem tehdidi altında. Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF) burayı çok sıkıştırıp yükledi. Gelin yağmuru, heyelanı bahane edip Hakkari’yi deprem dirençli yapalım"
Hakkari’de etkili olan sağanak yağışlar heyelan ve su baskınlarına yol açarken, Prof. Dr. Naci Görür’den dikkat çeken bir deprem uyarısı geldi. Görür, bölgenin sismik risk altında olduğunu belirterek “KAF burayı çok sıkıştırıp yükledi” dedi ve kentin deprem dirençli hale getirilmesi çağrısında bulundu.
