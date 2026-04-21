Prof. Dr. Naci Görür, bir kenti işaret ederek uyardı: 'KAF burayı çok sıkıştırıp yükledi'

Prof. Dr. Naci Görür, bir kenti işaret ederek uyardı: 'KAF burayı çok sıkıştırıp yükledi'

Sputnik Türkiye

Hakkari'de etkili olan sağanak yağışlar heyelan ve su baskınlarına yol açarken, Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir deprem uyarısı geldi. Görür, bölgenin...

2026-04-21T16:16+0300

2026-04-21T16:16+0300

türki̇ye

naci görür

hakkari

deprem

heyelan

kuzey anadolu fay hattı (kaf)

hakkari valiliği

Hakkari’de sağanak yağış etkisini sürdürdü. Kent genelinde birkaç gün devam eden yağışlar, heyelan ve su baskınlarına neden oldu.Bazı yolların ulaşıma kapandığı bölgede, özellikle Hakkari-Van karayolunda ulaşımda aksamalar yaşandı.Hakkari Valiliği, heyelan yaşanan bölgelerde kuvvetli yağış nedeniyle riskin sürdüğüne dikkat çekti.Yapılan açıklamada, söz konusu güzergahın kullanılmasının büyük tehlike oluşturabileceği belirtilerek vatandaşlara uyarıda bulunuldu.Naci Görür’den deprem uyarısıBölgede yaşanan heyelanların ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür de dikkat çeken bir açıklama yaptı.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, Hakkari’nin deprem tehdidi altında olduğunu vurguladı.'KAF burayı çok sıkıştırıp yükledi'Görür açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Daha önce uyarmıştım, Hakkari deprem tehdidi altında. Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF) burayı çok sıkıştırıp yükledi. Gelin yağmuru, heyelanı bahane edip Hakkari’yi deprem dirençli yapalım"

türki̇ye

hakkari

kuzey anadolu fay hattı (kaf)

Sputnik Türkiye

naci görür, hakkari, deprem, heyelan, kuzey anadolu fay hattı (kaf), hakkari valiliği