Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Japonya'daki depremin ardından Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan uyarı: Bazı yerlerdeki depremleri tetikleyebilir
Sputnik Türkiye
Japonya'daki 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalar yapan Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Depremde yarım megatonluk bir erk boşalmış olup, bu yaklaşık... 20.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-20T14:51+0300
2026-04-20T15:23+0300
türki̇ye
ahmet ercan
japonya
deprem
deprem son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/19/1075736687_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_ce79ae2998766040bff2b4d9788dfb77.jpg
Japonya'yı sarsan 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrasında bölgede tsunami uyarısı da verilirken, 'bu deprem başka depremleri de tetikler mi?' sorusu akıllara geldi. Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Bu depremler dünya üzerinde yılda iki ile beş tane olur" derken, "Depremde yarım megatonluk bir erk boşalmış olup, bu yaklaşık Hiroşima'ya atılan bombanın 25 ile 30 katıdır. Bu depremin uzak etki ile tüm yer kabuğunu sarsması ve bazı yerlerde depremleri tetiklemesi olağandır" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260420/japonya-kiyilarinda-74-buyuklugunde-deprem-3-metrelik-tsunami-dalgalari-bekleniyor-1105146341.html
türki̇ye
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/19/1075736687_76:0:1143:800_1920x0_80_0_0_600412561f9804eaaf91823c6209fb11.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
14:51 20.04.2026 (güncellendi: 15:23 20.04.2026)
© İHAAhmet Ercan
Ahmet Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2026
© İHA
Abone ol
Japonya'daki 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalar yapan Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Depremde yarım megatonluk bir erk boşalmış olup, bu yaklaşık Hiroşima’ya atılan bombanın 25 ile 30 katıdır" derken depremin bazı yerlerdeki depremleri de tetikleyebileceğini kaydetti.
Japonya'yı sarsan 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrasında bölgede tsunami uyarısı da verilirken, 'bu deprem başka depremleri de tetikler mi?' sorusu akıllara geldi. Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Bu depremler dünya üzerinde yılda iki ile beş tane olur" derken, "Depremde yarım megatonluk bir erk boşalmış olup, bu yaklaşık Hiroşima’ya atılan bombanın 25 ile 30 katıdır. Bu depremin uzak etki ile tüm yer kabuğunu sarsması ve bazı yerlerde depremleri tetiklemesi olağandır" ifadelerini kullandı.
© REUTERS KYODOJaponya'da deprem ve tsunami uyarısı
Japonya'da deprem ve tsunami uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2026
Japonya'da deprem ve tsunami uyarısı
© REUTERS KYODO

Hiroşima'ya atılan bombanın 25-30 katı

Prof. Dr. Ahmet Ercan sosyal medyasından yaptığı açıklamada Japonya'daki depremle ilgili uyardı. Ercan şunları dile getirdi:
"Japonya’da M7,3 büyüklüğündeki deprem, Pasifik ateş çemberi içinde yer alan Japonya’nın kuzeyindeki Honshu deniz içindeki damla batma kuşağında, 13 km derinde gerçekleşmiştir. Bu depremler dünya üzerinde yılda iki ile beş tane olur. Depremde yarım megatonluk bir erk boşalmış olup, bu yaklaşık Hiroşima’ya atılan bombanın 25 ile 30 katıdır. Dalma batma kuşağı üzerinde olduğu için bir süpürtü dalgası oluşturur. Bu depremin uzak etki ile tüm yer kabuğunu sarsması ve bazı yerlerde depremleri tetiklemesi olağandır."
Tsunami uyarısı televizyonlarda duyuruldu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2026
SON DEPREMLER
Japonya kıyılarında 7.4 büyüklüğünde deprem: 3 metrelik tsunami uyarısı verildi
11:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала