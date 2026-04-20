Japonya'daki depremin ardından Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan uyarı: Bazı yerlerdeki depremleri tetikleyebilir
Japonya'daki depremin ardından Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan uyarı: Bazı yerlerdeki depremleri tetikleyebilir
Japonya'daki 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalar yapan Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Depremde yarım megatonluk bir erk boşalmış olup, bu yaklaşık... 20.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-20T14:51+0300
2026-04-20T14:51+0300
2026-04-20T15:23+0300
Japonya'yı sarsan 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrasında bölgede tsunami uyarısı da verilirken, 'bu deprem başka depremleri de tetikler mi?' sorusu akıllara geldi. Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Bu depremler dünya üzerinde yılda iki ile beş tane olur" derken, "Depremde yarım megatonluk bir erk boşalmış olup, bu yaklaşık Hiroşima’ya atılan bombanın 25 ile 30 katıdır. Bu depremin uzak etki ile tüm yer kabuğunu sarsması ve bazı yerlerde depremleri tetiklemesi olağandır" ifadelerini kullandı. Hiroşima'ya atılan bombanın 25-30 katıProf. Dr. Ahmet Ercan sosyal medyasından yaptığı açıklamada Japonya'daki depremle ilgili uyardı. Ercan şunları dile getirdi:
ahmet ercan, japonya, deprem, deprem son dakika
Japonya'daki depremin ardından Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan uyarı: Bazı yerlerdeki depremleri tetikleyebilir
14:51 20.04.2026 (güncellendi: 15:23 20.04.2026)
Japonya'daki 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalar yapan Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Depremde yarım megatonluk bir erk boşalmış olup, bu yaklaşık Hiroşima’ya atılan bombanın 25 ile 30 katıdır" derken depremin bazı yerlerdeki depremleri de tetikleyebileceğini kaydetti.
Japonya'yı sarsan 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrasında bölgede tsunami uyarısı da verilirken, 'bu deprem başka depremleri de tetikler mi?' sorusu akıllara geldi. Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Bu depremler dünya üzerinde yılda iki ile beş tane olur" derken, "Depremde yarım megatonluk bir erk boşalmış olup, bu yaklaşık Hiroşima’ya atılan bombanın 25 ile 30 katıdır. Bu depremin uzak etki ile tüm yer kabuğunu sarsması ve bazı yerlerde depremleri tetiklemesi olağandır" ifadelerini kullandı.
Hiroşima'ya atılan bombanın 25-30 katı
Prof. Dr. Ahmet Ercan sosyal medyasından yaptığı açıklamada Japonya'daki depremle ilgili uyardı. Ercan şunları dile getirdi:
"Japonya’da M7,3 büyüklüğündeki deprem, Pasifik ateş çemberi içinde yer alan Japonya’nın kuzeyindeki Honshu deniz içindeki damla batma kuşağında, 13 km derinde gerçekleşmiştir. Bu depremler dünya üzerinde yılda iki ile beş tane olur. Depremde yarım megatonluk bir erk boşalmış olup, bu yaklaşık Hiroşima’ya atılan bombanın 25 ile 30 katıdır. Dalma batma kuşağı üzerinde olduğu için bir süpürtü dalgası oluşturur. Bu depremin uzak etki ile tüm yer kabuğunu sarsması ve bazı yerlerde depremleri tetiklemesi olağandır."