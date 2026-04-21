Pakistan 3 milyar dolarlık Suudi fonunun ikinci taksitini aldı
Pakistan 3 milyar dolarlık Suudi fonunun ikinci taksitini aldı
Pakistan, döviz rezervlerini güçlendirmek amacıyla Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı'ndan tedarik edilen 3 milyar dolarlık fonun 1 milyar dolarlık ikinci... 21.04.2026, Sputnik Türkiye
Pakistan Merkez Bankası'nın (SBP) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.Paylaşımda "Pakistan Merkez Bankası, Suudi Arabistan Maliye Bakanlığından 20 Nisan 2026 değer tarihi itibarıyla 1 milyar ABD doları tutarında fon almıştır. Bu, Suudi Arabistan ile yakın zamanda kararlaştırılan 3 milyar dolarlık fonun ikinci taksitidir." ifadeleri kullanıldı.Dawn gazetesinin haberinde, Pakistan'ın döviz rezervlerinin, artan dış ödeme yükümlülükleri ve ithalat maliyetleri nedeniyle baskı altında kaldığına dikkati çekildi.Pakistan, 15 Nisan'da Suudi Arabistan'dan birinci taksit olarak 2 milyar dolar tutarında fon tedarik ettiği bilgisini paylaşmıştı.Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, finansman transferi konusunu 14 Nisan'da Cidde'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmüştü.
pakistan, suudi arabistan
pakistan, suudi arabistan

Pakistan 3 milyar dolarlık Suudi fonunun ikinci taksitini aldı

12:22 21.04.2026
© AA / Royal Court of Saudi ArabiaPakistan Başbakanı Şahbaz Şerif - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2026
© AA / Royal Court of Saudi Arabia
Pakistan, döviz rezervlerini güçlendirmek amacıyla Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı'ndan tedarik edilen 3 milyar dolarlık fonun 1 milyar dolarlık ikinci taksitinin ulaştığını bildirdi.
Pakistan Merkez Bankası'nın (SBP) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda "Pakistan Merkez Bankası, Suudi Arabistan Maliye Bakanlığından 20 Nisan 2026 değer tarihi itibarıyla 1 milyar ABD doları tutarında fon almıştır. Bu, Suudi Arabistan ile yakın zamanda kararlaştırılan 3 milyar dolarlık fonun ikinci taksitidir." ifadeleri kullanıldı.
Dawn gazetesinin haberinde, Pakistan'ın döviz rezervlerinin, artan dış ödeme yükümlülükleri ve ithalat maliyetleri nedeniyle baskı altında kaldığına dikkati çekildi.
Pakistan, 15 Nisan'da Suudi Arabistan'dan birinci taksit olarak 2 milyar dolar tutarında fon tedarik ettiği bilgisini paylaşmıştı.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, finansman transferi konusunu 14 Nisan'da Cidde'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmüştü.
