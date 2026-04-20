https://anlatilaninotesi.com.tr/20260420/abd-medyasi-pakistan-abd-iran-gorusmelerinin-ikinci-turuna-hazirlaniyor-1105145654.html
ABD medyası: Pakistan, ABD-İran görüşmelerinin ikinci turuna hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
Pakistan, ABD ile İran arasında yapılması planlanan ikinci tur görüşmelere ev sahipliği yapmak için diplomatik temaslarını hızlandırırken, müzakerelerin... 20.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-20T10:23+0300
dünya
pakistan
i̇ran
associated press (ap)
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/08/1104861204_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_71b9c49527f620d93466040682f5aa5c.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260420/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-ile-pakistan-basbakani-serif-gorustu-1105139051.html
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/08/1104861204_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_b98ed23dfd133337fea0a5f96575647a.jpg
pakistan, i̇ran, associated press (ap), abd
Associated Press'in (AP) haberine göre Pakistan, ABD ile İran arasında planlanan ikinci tur görüşmelere ev sahipliği yapmak üzere hazırlıklarını sürdürüyor. Ancak taraflar arasındaki müzakerelerin planlandığı gibi gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda belirsizlik devam ediyor.
Pakistanlı yetkililer, isminin açıklanmaması kaydıyla yaptıkları değerlendirmede, İslamabad yönetiminin görüşmelerin en kısa sürede, mümkünse salı günü yapılabilmesi için ABD ve İran ile yoğun diplomatik temas yürüttüğünü aktardı.
Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı ile görüştü
Öte yandan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, pazar gecesi İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada görüşmenin detaylarına yer verilirken, planlanan müzakerelere ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
Pakistan'ın başkenti İslamabad’da ise güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Yetkililer, hafta sonundan itibaren özellikle heyetlerin bir araya gelmesinin beklendiği lüks otel çevresinde yoğun güvenlik tedbirleri aldı.
Bu kapsamda bazı ana yollar trafiğe kapatılırken, kontrol noktalarına askerler konuşlandırıldı. Ayrıca turistik alanların geçici olarak kapatıldığı ve büyük otellerin rezervasyonlarını sınırlamaları yönünde talimat verildiği bildirildi.