ABD medyası: Pakistan, ABD-İran görüşmelerinin ikinci turuna hazırlanıyor

Pakistan, ABD ile İran arasında yapılması planlanan ikinci tur görüşmelere ev sahipliği yapmak için diplomatik temaslarını hızlandırırken, müzakerelerin... 20.04.2026, Sputnik Türkiye

Associated Press'in (AP) haberine göre Pakistan, ABD ile İran arasında planlanan ikinci tur görüşmelere ev sahipliği yapmak üzere hazırlıklarını sürdürüyor. Ancak taraflar arasındaki müzakerelerin planlandığı gibi gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda belirsizlik devam ediyor.Pakistanlı yetkililer, isminin açıklanmaması kaydıyla yaptıkları değerlendirmede, İslamabad yönetiminin görüşmelerin en kısa sürede, mümkünse salı günü yapılabilmesi için ABD ve İran ile yoğun diplomatik temas yürüttüğünü aktardı.Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı ile görüştüÖte yandan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, pazar gecesi İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada görüşmenin detaylarına yer verilirken, planlanan müzakerelere ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.Pakistan'ın başkenti İslamabad’da ise güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Yetkililer, hafta sonundan itibaren özellikle heyetlerin bir araya gelmesinin beklendiği lüks otel çevresinde yoğun güvenlik tedbirleri aldı.Bu kapsamda bazı ana yollar trafiğe kapatılırken, kontrol noktalarına askerler konuşlandırıldı. Ayrıca turistik alanların geçici olarak kapatıldığı ve büyük otellerin rezervasyonlarını sınırlamaları yönünde talimat verildiği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260420/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-ile-pakistan-basbakani-serif-gorustu-1105139051.html

