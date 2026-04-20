Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260420/abd-medyasi-pakistan-abd-iran-gorusmelerinin-ikinci-turuna-hazirlaniyor-1105145654.html
ABD medyası: Pakistan, ABD-İran görüşmelerinin ikinci turuna hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
Pakistan, ABD ile İran arasında yapılması planlanan ikinci tur görüşmelere ev sahipliği yapmak için diplomatik temaslarını hızlandırırken, müzakerelerin... 20.04.2026, Sputnik Türkiye
dünya
pakistan
i̇ran
associated press (ap)
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/08/1104861204_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_71b9c49527f620d93466040682f5aa5c.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260420/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-ile-pakistan-basbakani-serif-gorustu-1105139051.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/08/1104861204_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_b98ed23dfd133337fea0a5f96575647a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ABD medyası: Pakistan, ABD-İran görüşmelerinin ikinci turuna hazırlanıyor

10:23 20.04.2026
İran-ABD
 İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2026
Abone ol
Pakistan, ABD ile İran arasında yapılması planlanan ikinci tur görüşmelere ev sahipliği yapmak için diplomatik temaslarını hızlandırırken, müzakerelerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirsizliğini koruyor.
Associated Press'in (AP) haberine göre Pakistan, ABD ile İran arasında planlanan ikinci tur görüşmelere ev sahipliği yapmak üzere hazırlıklarını sürdürüyor. Ancak taraflar arasındaki müzakerelerin planlandığı gibi gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda belirsizlik devam ediyor.
Pakistanlı yetkililer, isminin açıklanmaması kaydıyla yaptıkları değerlendirmede, İslamabad yönetiminin görüşmelerin en kısa sürede, mümkünse salı günü yapılabilmesi için ABD ve İran ile yoğun diplomatik temas yürüttüğünü aktardı.

Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı ile görüştü

Öte yandan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, pazar gecesi İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada görüşmenin detaylarına yer verilirken, planlanan müzakerelere ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
Pakistan'ın başkenti İslamabad’da ise güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Yetkililer, hafta sonundan itibaren özellikle heyetlerin bir araya gelmesinin beklendiği lüks otel çevresinde yoğun güvenlik tedbirleri aldı.
Bu kapsamda bazı ana yollar trafiğe kapatılırken, kontrol noktalarına askerler konuşlandırıldı. Ayrıca turistik alanların geçici olarak kapatıldığı ve büyük otellerin rezervasyonlarını sınırlamaları yönünde talimat verildiği bildirildi.
İran Cumhurbaşkanı, ABD-İran arasında arabuluculuk yapmaya çalışan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefonda görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2026
DÜNYA
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Pakistan Başbakanı Şerif telefonda görüştü
00:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала