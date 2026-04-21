https://anlatilaninotesi.com.tr/20260421/nijerya-aciklarinda-korsan-saldirisi-15-kisi-kacirildi-1105166603.html

Nijerya açıklarında korsan saldırısı: 15 kişi kaçırıldı

Sputnik Türkiye

Nijerya açıklarında bir petrol gemisine düzenlenen saldırıda 15 kişi korsanlar tarafından kaçırıldı. Olayın ardından bölgede operasyon başlatıldı. 21.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-21T04:24+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/1d/1068877667_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_52acb8e526aad44734ddc43aa54b852c.jpg

Nijerya’da, korsanlar Cross River eyaletine bağlı Oron açıklarında bir petrol gemisini hedef aldı. Polis Sözcüsü Sunday Eitokpah, saldırı sırasında gemide bulunan 15 kişinin kaçırıldığını açıkladı.Yetkililer, olayın ardından güvenlik güçlerinin hızla bölgeye sevk edildiğini ve kaçırılan kişilerin kurtarılması için arama-kurtarma operasyonu başlatıldığını bildirdi.Saldırının gerçekleştiği Gine Körfezi, uzun süredir dünyanın en tehlikeli deniz bölgelerinden biri olarak gösteriliyor ve gemilere yönelik korsan saldırılarıyla biliniyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gine körfezi, nijerya, korsan