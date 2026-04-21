Nijerya açıklarında korsan saldırısı: 15 kişi kaçırıldı
Nijerya açıklarında bir petrol gemisine düzenlenen saldırıda 15 kişi korsanlar tarafından kaçırıldı. Olayın ardından bölgede operasyon başlatıldı. 21.04.2026, Sputnik Türkiye
04:24 21.04.2026
Nijerya açıklarında bir petrol gemisine düzenlenen saldırıda 15 kişi korsanlar tarafından kaçırıldı. Olayın ardından bölgede operasyon başlatıldı.
Nijerya’da, korsanlar Cross River eyaletine bağlı Oron açıklarında bir petrol gemisini hedef aldı. Polis Sözcüsü Sunday Eitokpah, saldırı sırasında gemide bulunan 15 kişinin kaçırıldığını açıkladı.
Yetkililer, olayın ardından güvenlik güçlerinin hızla bölgeye sevk edildiğini ve kaçırılan kişilerin kurtarılması için arama-kurtarma operasyonu başlatıldığını bildirdi.
Saldırının gerçekleştiği Gine Körfezi, uzun süredir dünyanın en tehlikeli deniz bölgelerinden biri olarak gösteriliyor ve gemilere yönelik korsan saldırılarıyla biliniyor.
