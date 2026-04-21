Küba, ABD heyetiyle görüşme yapıldığını doğruladı

Küba, ABD’den gelen bir heyetle Havana’da görüşme yapıldığını teyit etti. 21.04.2026, Sputnik Türkiye

Küba basınında yer alan haberlere göre, ABD’li bir heyetin Havana’da temaslarda bulunduğu yönündeki iddialar doğrulandı. Küba Dışişleri Bakanlığında ABD’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alejandro Garcia del Toro, görüşmenin hassas bir çerçevede ele alındığını vurgulayarak şöyle konuştu:Açıklamada ayrıca, Küba tarafı için enerji yaptırımlarının kaldırılmasının öncelikli mesele olduğu belirtilirken, bu yaptırımların Küba halkına yönelik haksız bir baskı olduğu ifade edildi:Garcia del Toro, ABD basınında çıkan, Küba’daki bazı siyasi tutukluların serbest bırakılması için ültimatom verildiği yönündeki iddiaları yalanladı.Görüşmeye ABD tarafından Dışişleri Bakanlığından yardımcı sekreter düzeyinde yetkililer, Küba tarafından ise Dışişleri Bakan Yardımcısı seviyesinde temsilciler katıldı. ABD basınında daha önce, bu temasların son 10 yılı aşkın süredir Küba’ya giden ilk resmi heyet olduğu ve heyetin Raul Castro’nun torunu Guillermo Rodriguez Castro dahil çeşitli isimlerle görüştüğü öne sürülmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260420/pentagon-415-abd-askeri-yaralandi-13-asker-oldu-1105165596.html

