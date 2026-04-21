Nevzat Bahtiyar’ın tutuklanan oğlunun ifadesi ortaya çıktı: Güran ailesini işaret etti
Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti davası kapsamında tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar, aracında silah bulunmasının ardından tutuklandı... 21.04.2026, Sputnik Türkiye
Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar tutuklandı. Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde görülen Narin Güran cinayeti davası sırasında yaşanan gelişmede, şüpheli hareketleri üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 2 adet tabanca ele geçirildi.Araçta bulunan İbrahim Bahtiyar ile birlikte Mehmet Bahtiyar ve Muhammed Bahtiyar gözaltına alındı. İfadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen İbrahim Bahtiyar tutuklanırken, diğer iki kişi serbest bırakıldı.İfadesi ortaya çıktıCumhuriyet Savcılığı’nda verdiği ifadede İbrahim Bahtiyar, silahı tehditler nedeniyle aldığını savundu.Sabah'ın haberine göre Bahtiyar ifadesinde, "Son olarak beni ve bütün ailemi öldürmekle tehdit eden Güran ailesinden bazı isimler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayette bulundum. Şahısların ölüm tehditleri olduğu için kendimi ve ailemi korumak amacıyla ismini bilmediğim sosyal medya vasıtasıyla iletişime geçtiğim tam olarak tarihini hatırlamadığım bir gün kullanıcı adını hatırlamadığım şahıs ile silah almak için anlaştım silahları yaklaşık olarak 1 yıl önce aldım" dedi.
Diyarbakır’da Narin Güran cinayeti davası kapsamında tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar’ın oğlu İbrahim Bahtiyar, aracında silah bulunmasının ardından tutuklandı. İfadesinde Güran ailesi tarafından tehdit edildiğini öne süren Bahtiyar’ın açıklamaları dikkat çekti.
