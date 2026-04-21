https://anlatilaninotesi.com.tr/20260421/nevzat-bahtiyarin-tutuklanan-oglunun-ifadesi-ortaya-cikti-guran-ailesini-isaret-etti-1105172538.html

Nevzat Bahtiyar’ın tutuklanan oğlunun ifadesi ortaya çıktı: Güran ailesini işaret etti

Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti davası kapsamında tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar, aracında silah bulunmasının ardından tutuklandı...

2026-04-21T11:55+0300

türki̇ye

nevzat bahtiyar

narin güran

sulh ceza hakimliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1f/1089886046_0:0:1000:562_1920x0_80_0_0_f1f5d7f14fd7b77d3043858e945b02c8.jpg

Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar tutuklandı. Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde görülen Narin Güran cinayeti davası sırasında yaşanan gelişmede, şüpheli hareketleri üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 2 adet tabanca ele geçirildi.Araçta bulunan İbrahim Bahtiyar ile birlikte Mehmet Bahtiyar ve Muhammed Bahtiyar gözaltına alındı. İfadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen İbrahim Bahtiyar tutuklanırken, diğer iki kişi serbest bırakıldı.İfadesi ortaya çıktıCumhuriyet Savcılığı’nda verdiği ifadede İbrahim Bahtiyar, silahı tehditler nedeniyle aldığını savundu.Sabah'ın haberine göre Bahtiyar ifadesinde, "Son olarak beni ve bütün ailemi öldürmekle tehdit eden Güran ailesinden bazı isimler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayette bulundum. Şahısların ölüm tehditleri olduğu için kendimi ve ailemi korumak amacıyla ismini bilmediğim sosyal medya vasıtasıyla iletişime geçtiğim tam olarak tarihini hatırlamadığım bir gün kullanıcı adını hatırlamadığım şahıs ile silah almak için anlaştım silahları yaklaşık olarak 1 yıl önce aldım" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260421/gulistan-doku-sorusturmasinda-gozaltina-alinan-eski-vali-sonel-ben-devletin-valisiyim-emniyette-1105170801.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

